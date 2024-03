Sénégal: Lancement des plateformes bourse de fret et Besc au guichet unique portuaire - Le COSEC renforce les capacités des acteurs

Dans le cadre de son programme de formation aux chargeurs dénommés PRO-FORM 2024, le COSEC en partenariat avec le centre Trainmar de Dakar a organisé hier, jeudi 7 mars 2024, un atelier de lancement des plateformes bourse de fret et BESC au guichet unique portuaire.

Face à la presse, Abdoulaye Thiam, directeur technique COSEC, a tenu à expliquer l'utilité de ces deux plateformes et les opportunités qu'elles peuvent apporter : « Nous avons présenté le pôle de ce service digital de COSEC en insistant sur deux applications : le BSC et la bourse de fret surtout sur leur intégration au guichet unique portuaire qui est une plateforme qui vient compléter le chaînon manquant de la dématérialisation intégrale de la procédure dans la vente de la marchandise qui a démarré avec le déploiement des marchandises ».

Et de poursuivre : « Cet atelier nous donne aujourd'hui l'opportunité de présenter la bourse, le BSC et de surtout insister sur le mécanisme qui aurait être mis en place en vue de leur intégration dans le guichet unique pour l'enlèvement de la marchandise. Nous avons un bilan satisfaisant. Déjà, nous avions fait cette intégration de façon bilatérale avec la Douane qui est cosignataire, on avait un échange documentaire sur le bordereau de cargaison et aujourd'hui, c'est intégrer dans une relation multi-acteurs et pour le transitaire qui renvoie sur la base d'une seule requête basée sur un numéro en temps réel à la possibilité d'avoir une alliance documentaire dont il a besoin.

%

Le mécanisme de paiement même est allégé et si on sait que le paiement est une réelle problématique dans la phase d'enlèvement de la marchandise, ce guichet portuaire nous donne la possibilité d'intégrer tous ces services autour de la même plateforme et c'est un processus qui se veut dynamique ».

Baba Tall, président de la communauté des acteurs portuaires du Sénégal n'a pas manqué de livrer son avis sur la présentation de ces plateformes qui profitent aux acteurs et opérateurs. « J'ai une appréciation positive de ce que nous avons vu ce matin et qui a été présenté par ces deux plateformes qui contribuent à améliorer les outils digitaux pour la chaîne logistique. Comme vous le saviez depuis très longtemps avec Gaïndé 2000, le Sénégal a eu une évolution d'abord avec le pré-dédouanement et les dédouanements depuis 1990...Ces deux plateformes contribuent à améliorer ce système-là pour permettre aux acteurs et opérateurs de gagner du temps, gagner en réduction des cours », a-t-il affirmé.