Ethiopie: Les équipes MSF doublent leurs cliniques mobiles pour améliorer l'accès aux soins après la guerre

communiqué de presse

Depuis que la guerre a pris fin dans le nord de l'Éthiopie en novembre 2022, les équipes MSF se mobilisent pour rétablir l'accès aux soins des populations isolées du nord du pays. Cette année, MSF double le nombre de cliniques mobiles qui se rendent de manière régulière dans des villages isolés, passant de cinq à dix unités mobiles. Les équipes MSF ont également réhabilité une salle d'opération de l'hôpital général de Korem.

Le système de santé du nord de l'Éthiopie a été profondément perturbé par deux années d'un conflit communément appelé « guerre du Tigré ». Après la signature d'un accord de paix entre les belligérants, les équipes MSF ont pu se rendre dans des zones auparavant inaccessibles pour des raisons de sécurité.

En décembre 2022, MSF a ainsi commencé à travailler dans les zones autour des villes d'Alamata et de Korem, après avoir constaté que les établissements de santé avaient été détruits ou pillés lors des combats, qu'ils étaient dépourvus de matériel et qu'ils connaissaient des difficultés d'approvisionnement. Deux équipes médicales mobiles de MSF soutiennent désormais sept centres de santé et trois postes de santé dans les zones difficiles d'accès de cette région.

Entre janvier et décembre 2023, plus de 30 000 consultations médicales ont été effectuées à l'aide de cinq cliniques mobiles, dont quelque 13 000 pour des enfants de moins de cinq ans. Plus de 6 500 femmes ont bénéficié de soins de santé maternelle ou gynécologique. MSF a doublé le nombre de cliniques mobiles cette année, passant de cinq sites en 2023 à dix sites en 2024.

D'autre part, en janvier 2024, MSF et le ministère de la Santé ont inauguré le bloc opératoire de l'hôpital général de Korem et une unité de soins obstétricaux et néonatals d'urgence, où les nouveau-nés et les femmes présentant des complications pendant la grossesse, l'accouchement ou après l'accouchement peuvent recevoir des soins complets. Cette réhabilitation permettra d'améliorer l'accès aux soins chirurgicaux et garantira le traitement des complications médicales chez les femmes enceintes, dont certaines sont orientées depuis les cliniques mobiles MSF.

Les équipes MSF à Korem développent aussi des formations spécialisées dans la promotion de la santé pour le personnel de l'hôpital et les agents de santé communautaires vivant dans des zones difficiles d'accès.

Le 24 juin 2021, nos collègues María Hernández Matas, Tedros Gebremariam Gebremichael et Yohannes Halefom Reda ont été brutalement et intentionnellement tués dans la région du Tigré, alors qu'ils étaient clairement identifiés comme étant des travailleurs humanitaires. Après de nombreux échanges avec les autorités éthiopiennes, MSF n'a toujours aucune réponse crédible sur ce qui leur est arrivé. MSF continue de rechercher les responsabilités dans cet incident.