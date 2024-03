Afrique: Journée du 8 mars - Des femmes sensibilisées au leadership et à la culture africaine

La Maison russe, en partenariat avec les ateliers Zaba, a organisé le 8 mars à Brazzaville une conférence-débat sur la place des femmes dans la société ainsi que sur le rôle des artistes féminins. Le thème principal de cette rencontre entre les acteurs des droits des femmes a été « Libérer le potentiel : l'émancipation de la jeunesse féminine dans un monde en évolution ».

La conférence a réuni des femmes et filles issues de plusieurs secteurs de la société congolaise qui ont été édifiées sur l'histoire de la journée du 8 mars, les combats à mener, l'insertion sociale, la valorisation des cultures locales, le leadership féminin, la conservation des valeurs et la bonne interprétation de la notion de l'égalité.

La directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a rappelé que son pays, la Russie, célèbre les droits des femmes depuis le debut du XXe siècle, valorisant toujours les talents féminins tout en gardant la place de l'homme. « Aujourd'hui, nous avons pensé fêter cette journée du 8 mars en organisant cette conférence. Nous voulons permettre aux participants de partager leurs expériences et d'échanger avec les panélistes sur les droits des femmes », a-t-elle expliqué.

Faisant la présentation du concept Zaba, l'artisite Maman Credo, directrice des ateliers et festival éponyme, a rappelé que la journée des droits des femme est célébrée partout dans le monde mais la structure dont elle dirige a profité de l'occasion pour mettre en évidence l'art au féminin, à travers la vulgarisation du savoir-faire des femmes et filles artistes.

Plusieurs sujets liés à l'épanouissement de la jeune fille ont été abordés lors de cet échange interactif. Il s' est agi, entre autres, de « Jeunesse et numérique », « Réussir la carrière et développer le leadership », « Insertion des jeunes cadres », « La jeune fille et l'entrepreneuriat » puis « Parité, égalité sans perdre nos valeurs ».

À travers cette conférence, les panélistes et artistes ont sensibilisé les participants aux droits, devoirs et combats que mènent les femmes artistes. Il sied de noter que Zaba est un mot kikongo qui signifie « connaître » en français. C"est la rencontre de la culture congolaise avec la culture africaine dans l'information et la formation dans le secteur culturel et pour l'autonomisation des femmes.