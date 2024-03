Afrique: 1er forum de Lomé sur la santé infantile - Une séance de restitution organisée à Kinshasa

La République démocratique du Congo (RDC) a pris part au forum de Lomé, au Togo, sur le « Rôle et responsabilités des médias dans la promotion de la santé infantile, la vaccination et la nutrition des enfants en Afrique », organisé par le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen), grâce à l'appui des partenaires dont l'Unicef. Par souci de redevabilité, le Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE) a restitué récemment ce forum à l'intention de ses membres.

La RDC a été représentée à la rencontre régionale de Lomé par le vice-président du Remapsen, Prince Yassa, et la coordinatrice du Remapsen-RDC, Constance Mananga, tous deux journalistes et membres du RJAE. Animée principalement par Prince Yassa et Constance Mananga,

Ouvrant la séance de restitution, la coordinatrice nationale du RJAE, Bibiche Mwika, a rappelé les objectifs du premier forum de Lomé sur la santé infantile qui visait à impliquer les médias dans la promotion de cette santé, la vaccination et la nutrition en Afrique de l'Ouest, du centre et au-delà. Cette restitution a permis aux participants de comprendre le rôle capital des médias dans la promotion de la santé infantile, la vaccination et la nutrition.

L'un des deux animateurs principaux de cette restitution, Prince Yassa a expliqué que les médias sont des partenaires importants dans le changement de comportement de la population face aux nouveaux défis en Afrique. Ce forum, a-t-il renchéri, a apporté une plus-value dans leur façon de travailler en tant que journalistes pour sauver les vies des enfants.

«Je suis sorti de ce forum armé, j'ai suffisamment des matières. Cette formation a renforcé mes capacités dans la rédaction des articles à caractère humain...», a-t-il laissé entendre. Des propos soutenus par sa co-équipière, Constance Mananga, qui a lancé un appel aux journalistes à oeuvrer pour l'intérêt de l'enfant.

Revenant sur le déroulement des assisses de Lomé, Prince Yassa a souligné que cette rencontre a accouché d'importantes recommandations pour améliorer la santé de l'enfant. C'est ainsi qu'il a été recommandé aux gouvernements d'impliquer les coordinations nationales du Remapsen dans l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies nationales et des plans d'actions opérationnelles de lutte contre les maladies infantiles et de promotion de la vaccination ainsi que de la nutrition; d'appuyer les coordinations nationales du Remapsen à élaborer des plans de communication pour assurer une meilleure promotion de la vaccination et de la prévention des maladies infantiles.

L'Unicef, pour sa part, a été appelée à faciliter la mise en place des mécanismes de collaboration; de faciliter la recherche de partenariat avec d'autres organisations impliquées dans les questions de santé infantile, la vaccination et la nutrition; d'appuyer le comité exécutif du Remapsen dans sa mission de coordination et de promotion de la vaccination et de la prévention des maladies infantiles en Afrique de l'Ouest et du centre, par des sessions de formation et de renforcement des capacités des journalistes des pays membres du réseau.

Quant au comité exécutif du Remapsen, il lui a été recommandé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de ces recommandations; de veiller à ce que les participants fassent régulièrement des productions médiatiques sur les trois thématiques exploitées, à savoir la santé infantile, la vaccination et la nutrition.

Les coordinations nationales, pour leur part, ont été appelées à appuyer les programmes de santé infantile de chaque pays dans leurs activités de communication; d'assurer la coordination et la documentation des productions médiatiques des membres du réseau.

Des exposés

Trois thématiques ont constitué le socle de ce premier forum sur la promotion de la santé de l'enfant en Afrique, à savoir la santé infantile, la vaccination et la nutrition. La communication inaugurale, animée par le Dr Alexandre Boo du bureau régional de l'Unicef à Dakar, au Sénégal, avait porté sur l'état des lieux de la santé infantile en Afrique de l'Ouest et du centre. Il a expliqué les principales maladies infantiles en Afrique, leurs causes, leurs conséquences sur la vie et le développement des enfants et les actions à mener.

L'autre thématique, «Les soins de santé primaire et la santé communautaire pour l'accès équitable et la qualité des soins», a été décortiquée par le Dr Claude Ngabu, également du bureau régional de l'Unicef à Dakar.

Il a démontré que la vaccination reste incontournable pour sauver des vies des enfants, reconnaissant, par ailleurs, que même si les efforts ont été ralentis pendant la covid19, l'Unicef et d'autres partenaires sont toujours à l'oeuvre afin de rattraper les enfants qui n'ont pas été vaccinés pendant cette période.

Tout en déplorant le nombre élevé des enfants dits zéro dose dans certains pays africains, le Dr Claude Ngabu a reconnu que l'introduction de nouveaux vaccins est confronté à bien de défis. Néanmoins, a-t-il fait savoir, le vaccin reste le moyen sûr et efficace pour contrôler et éradiquer les maladies telles que la rougeole, la polio mais aussi le paludisme dans certains pays africains qui ont déjà introduit ce vaccin.

Une autre thématique toute aussi importante sur la nutrition des enfants en Afrique de l'Ouest et du centre a été développée par le point focal de l'Unicef basé à Dakar au bureau régional. Selon lui, il s'observe malheureusement un grand retard de croissance et émaciation chez les enfants en Afrique de l'Ouest et du centre. La situation est surtout catastrophique pour les enfants qui sont dans des zones de guerre et de conflit.

A la clôture de ce forum, des prix ont été remis aux journalistes et autres personnalités qui se sont distingués dans la promotion de la santé de l'enfant. Il s'agit de prix Brigitte- Mopané des meilleurs journalistes en santé, prix Thibault-Adjibodin des meilleurs Journalistes en environnement; prix Michel-Sidibé des meilleures coordinations pays du Remapsen et prix spécial Faure-Gnassingbé.