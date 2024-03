Togo: De fructueux échanges entre soeurs et mères de Golfe 1 et Heidelberg Materials Togo !

Les femmes du monde entier sont à l'honneur ce 08 Mars 2024 à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme. Autour de divers thèmes et sous-thèmes relatifs à l'éducation et la formation de la jeune fille ou mieux de gente féminine et de son rôle important au sein de la communauté, les participantes à ce programme organisé par les deux structures, la Commune de Golfe 1 et Heidelberg Materials, se sont entretenues à Lomé.

Dans une description succincte de ce qu'est la femme togolaise au sein de la communauté, l'une des femmes à l'honneur en ce jour dans la commune de Golfe 1, dame Amélé Atikpo, commerçante de son état et participante à cette célébration, a révélé que « Dieu a doté la femme togolaise de beaucoup d'endurance et de persévérance pour faire évoluer tout ce qu'elle fait ». Une façon d'appréhender la femme togolaise qui, en plus de la communauté, se confirme également quand cette dernière évolue au sein d'une structure bien organisée comme Heidelberg Materials.

« La femme est un maillon essentiel, incontournable de l'activité au sein de Heidelberg Materials et au sein de Cimtogo. La femme ne peut pas être remplacé, ne peut pas être subordonnée, elle a une place que rien ne peut remplacer. Elle est bien sûr complémentaire à l'homme, et au sein de Heidelberg, les femmes et les hommes se complètent dans l'activité et dans les missions que nous devons réaliser pour le bien-être de la société et aussi pour notre propre bien-être », c'est les détails complémentaires apportés par l'Assistante RSE au sein cette société, Mme Emmanuela Kpétigo.

Plantant cette célébration et l'activité co-organisée dans son contexte, la Directrice des Affaires sociales de la Commune de Golfe 1, Bè Afédomé, Mme Mazalou Nimon, a indiqué, « Nous avons voulu changer un peu cette année, aller vers les entreprises qui se trouvent sur notre territoire communal pour avoir des opportunité, à l'endroit de la jeune fille mais aussi pour toute la communauté du Golfe 1.

On y est par rapport au leadership féminin, à l'éducation de la jeune fille en milieu scolaire. C'est très important. Et ensuite, la cellule familiale est la base de tout, le devenir des jeunes filles vient de la cellule familiale. Nous avons voulu nous rapprocher du personnel de Cimtogo pour recueillir de leurs expériences, comment elles en sont arrivées là, et avoir un message à partager dans la communauté. Et donc, nous y étions avec les femmes de marchés, CDQ de la commune en général pour que toutes les entités soient représentées pour relayer cette information au niveau des jeunes filles pour les encourager dans leur éducation, savoir quel message leur véhiculer pour les encourager pour qu'elles fassent de longues études et être des meilleures et cultiver l'excellence ».

De cette organisation retient-on qu'il a été question de s'entretenir sur « la formation sur les métiers que le genre féminin peut faire, qui peut lui être bénéfique pour avancer dans la société », « le rôle de l'éducation familiale à la base, quelle est ce rôle dans la réussite professionnelle », « est-ce qu'il faut entreprendre ou être employée, tout en sachant que les deux se complètent mais ne se mélangent pas » et enfin, prendre des conseils et remarques près des mamans »...

Ce programme étant inscrit dans une dynamique de passage d'un message du personnel féminin à nos jeunes soeurs à travers la présence de leurs mères, Mme Nimon et Mme Kpétigo en ont retenu deux de leurs échanges à faire passer. Pour la première, « d'accentuation de l'éducation dans la cellule familiale. Ce n'est pas facile aux parents de répéter la même chose et ça devient encore compliqué avec l'avènement des réseaux sociaux. Nous invitons à continuer par accentuer dans l'éducation de nos jeunes filles, il ne faut sa se lasser. Encourager toutes les femmes de la commune de Golfe 1, à ne pas se décourager nous savons que les moments sont durs mais il faut qu'elles tiennent fermes.

Que ce soit en entreprenariat, au niveau des structures, nous les encourageons à beaucoup d'humilité, de pardon et à la collaboration avec les entourages pour la réussite de nos activités ». Un message bien partagé également par l'Assistante RSE de Heidelberg Materials, qui pour sa part, a convié ses jeunes soeurs « à ne pas céder à l'abandon ». « Il faut être résiliente, être persévérante dans sa quête. Il ne faut pas abandonner au moindre souci que la vie nous apporte. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes d'ordre social. Le fait de tomber aujourd'hui ne veut pas dire qu'on a échoué. Je peux échouer plusieurs fois avant de réussir la 7ème fois. L'abandon ne doit pas faire partie du vocabulaire de la femme togolaise ».

Ce sont là des conseils utiles en cette journée de commémoration, de réflexion et d'attrait de l'attention sur diverses situations que les femmes vivent à travers le monde, auxquels s'est associée Mme Atikpo, qui a au final, encouragé ses soeurs à plus de courage et d'engagement pour « amener nos jeunes filles à aller loin dans les études pour mieux réussir demain et apporter leur savoir-faire à l'édification du Togo ». Elle s'est réjouie de « la façon dont on pousse les femmes à en avant aujourd'hui », chose qui, d'après elle, les « honore ».

Une partie de collation entre soeurs et mères a mis fin à cette célébration.