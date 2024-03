Cote d'Ivoire: Grande quantité de poissons morts retrouvés dans la baie de Bietry

À Abidjan, une quantité importante de poissons morts ont été retrouvés cette semaine sur la lagune Ebrié, plus précisément dans la baie de Bietry. Depuis mardi 5 mars, les ministères des Ressources halieutiques et de l'Environnement assainissent le site et sensibilisent les populations aux alentours.

Masques sur le nez, plusieurs dizaines de personnes munies de gants, de pelles et d'épuisettes ramassent les carpes et les anguilles qui flottent dans les eaux verdâtres de la lagune Ebrié. Le site est surveillé par la police ivoirienne. Selon les experts, les poissons auraient été pris de court par un manque d'oxygène.

« Nous, on a constaté une mortalité massive des poissons, et sur ces poissons il n'y a pas de signes apparents de maladie », a fait état le Dr Cyril Tokpa, chef de la direction des services vétérinaires avant d'ajouter que « la priorité c'est de préserver la santé publique. Nous sommes en train de sensibiliser les pécheurs et les riverains de ne pas consommer les poissons et de ne pas mener non plus une activité de pêche sur toute l'étendue d'eau, depuis le canal de Vridi jusqu'ici ».

Hausse de la salinité ?

Les poissons morts sont ensuite transférés dans un site pour être détruits. En attendant d'y voir plus clair, les responsables locaux se renseignent sur les opérations d'assainissement.

« Cette forte senteur, c'est depuis dimanche. Je suis venu pour faire le constat et là, j'ai vu. Maintenant, notre rôle c'est de donner l'information à l'endroit de tous les jeunes, de toute la population de Marcory pour que chacun fasse attention parce que ce sont les jeunes qui sont les plus vulnérables et après, ce sont les personnes âgées », alerte Landry Assi Kodjis, membre de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory.

Ce phénomène est récurrent mais son ampleur, cette année, interpelle les autorités. Des enquêtes sont en cours. Plusieurs hypothèses sont à l'étude, notamment une hausse de la salinité du site ou encore une contamination par des effluents industriels.

