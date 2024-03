Tunisie: Soirées Ramadan 2024 - Déambulations nocturnes aux consonances d'hier et au goût d'aujourd'hui

TUNIS — Ramadan, mois de spiritualité, piété, abstinence, communion, partage, pardon, solidarité... arrive à grands pas avec ses airs de fête qu'il livre chichement annonçant un agenda bien coloré de sorties nocturnes, conviviales et familiales, pour égayer des retrouvailles et retrouver le charme atypique de la capitale Tunis qui se transforme dès le coup de canon et la rupture du jeune, en un véritable patchwork au rythme de ses trente nuits.

Festival de la médina : 40 ans déjà...

Et qui dit air de fête pense immédiatement à l'ainé des festivals durant ce mois, le festival de la médina de Tunis âgé aujourd'hui de 40 ans, et qui n'a cessé au fil de ses éditions à drainer les passionnés de musique soufie, de tarab, de malouf, mais aussi de chant oriental, de flamenco etc. Pour son édition 2024 qui célèbre son quarantième anniversaire, les festivaliers s'impatient de connaitre le programme qui sera dévoilé officiellement lors d'une conférence de presse prévue dans la soirée du mercredi 14 mars prochain.

Cela dit, les soirées ramadanesques devenues une tradition à Tunis, gratuites ou payantes mais adaptées à tous les budgets et à tous les goûts, prolifèrent un peu partout que ce soit en espaces fermés ou en plein air:

Casa Tarab : 27 nuits musicales

L'événement phare qui a focalisé l'attention des médias cette semaine est la conférence de presse en grande pompe de Casa Tarab ou les nuits musicales qui revient dans une troisième saison. Du 11 mars au 6 avril à partir de 22H00, les nuits musicales ont programmé 27 soirées dont deux spectacles à grand succès, « Ocheg Eddonya » d'Abdelhamid Bouchnaq et « Ziara » de Sami Lajmi, qui se produiront chacun pendant deux soirées. En tête d'affiche : Lotfi Bouchnaq, Zied Gharsa, Nabiha Karaouli, Aya Daghnouj, Olfa Ben Romdhane, Dorsaf Hamdani, le tout relevé par le retour sur scène de Najet Attia.

Layali Ramdan : univers esthétiques aux confluences des cultures du monde

Dans un autre esprit, les instituts culturels étrangers en Tunisie n'en sont pas du reste pour livrer des univers ludiques originaux aux confluences des cultures du monde. L'Institut Français de Tunisie (IFT) renouvelle le rendez-vous avec « Layali Ramadan » avec notamment des soirées de poésie, de chorégraphie et de musique. Parmi les moments forts de cette programmation, l'on y trouve la nouvelle création « Tango arabe » du pianiste et compositeur tunisien Mohamed Ali Kammoun, avec sur scène le célèbre chanteur franco-libanais Ghassan Yammine et un groupe d'artistes pour interpréter des arrangements originaux de chansons arabes classiques des années 50-60. Alia Sellami affiche sa présence avec « J'ai écrit » une création alliant chants et poèmes de Sghaier Ouled Hmed et des univers sonores tunisiens. Pour encourager les familles, les enfants auront droit à des jeux de société, un atelier de compostage à l'occasion de la journée mondiale zéro déchet ainsi qu'à l'atelier des petits francophones.

La Bonbonnière : pour les nostalgiques du bon vieux temps

Le Théâtre municipal de Tunis ou la Bonbonnière, bâtiment historique et architectural emblématique de la capitale, ouvrira ses portes pour des soirées animées par des artistes adulés par les tunisiens pour ne citer que Lotfi Bouchnaq, Saber Rebai et les troupes musicales « Salatin Ettarab », « El Azouziza », « Hadhret Rjel Tounes », mais aussi des spectacles d'humour avec Kaouther Bardi et Jalel Eddine Saadi dans « Malla Jaw » et Migalo avec « Migalo Show ».

Pour les nostalgiques du bon vieux temps, Carthage Symphony Orchestra propose « Tapis magique » sous la direction de Mohamed et Hafedh Makni pour un voyage à travers les airs d'antan et les plus belles mélodies d'Orient avec un hommage à Ferid Latrach, Mohamed Abdelwaheb, Mohamed El Mougi et Al Rahabnia mais aussi des extraits du malouf tunisien.

Cité de la Culture : édition spéciale du FCT au bonheur des amateurs de la chanson engagée

Dans l'attente du programme « Ramadan à la Cité » 2024 dont un appel à participation a été lancé en décembre 2023 par le Théâtre de l'opéra de Tunis, les amateurs de chansons engagées auront rendez-vous avec la 22ème édition du festival de la chanson tunisienne dont le timing coïncide cette année avec le mois saint. Une édition spéciale dans un hymne à la Palestine, avec un bouquet d'artistes tunisiens pour les soirées d'ouverture et de clôtures avec la participation de l'artiste libanaise Oumaima El Khalil, invitée d'honneur du FCT 2024.

Médina de Tunis : au rythme des sons et des couleurs

La médina de Tunis demeure une destination incontournable en cette période de l'année pour déambuler dans les ruelles de cette cité au charme indémodable qui aligne le long de ses artères monuments et lieux de mémoire qui rappellent Tunis au passé simple. Entre les parcours organisés par les soins d'institutions publiques, privées ou associatives, l'animation multiple entre spectacles de rue, installations, performances, expositions diverses, c'est l'embarras du choix pour des déambulations nocturnes aux consonances d'hier et au goût d'aujourd'hui. Les amateurs d'arts plastiques ne seront pas en reste grâce à l'exposition annuelle de l'Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) qui meuble depuis le 8 mars et jusqu'au 31 du mois l'écrin du Palais Kheireddine Pacha.