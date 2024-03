Angola: La 'petite église domestique' de Bengo - 'Au Terreiro, le Carême commençait par le lavement des pieds'

Terreiro — "Malgré la pluie abondante, les fidèles ne manquent pas à la messe. Et avec le chemin de la prière et de la méditation de la Parole, on stimule aussi la création d'une 'petite église domestique'". Telles sont les paroles du Père Martino Bonazzetti, missionnaire en Angola, qui parle du début du Carême dans la communauté de Desvio da Barra do Dande, à Bengo.

"Une période de pluie a commencé", a poursuivi le prêtre de la Société des Missions Africaines. Il a plu, et beaucoup, la nuit précédant le mercredi des Cendres ; il n'a donc pas été facile de se rendre à Terreiro, une municipalité située dans la province de Cuanza Norte, pour célébrer le jour d'ouverture du Carême. La boue n'a pas manqué et le 4x4 s'est avéré très utile. Arrivé à l'église avec un peu de perplexité, je me suis retrouvé avec la porte de l'église fermée. J'ai appelé le catéchiste qui m'a informé qu'avec la pluie, les gens ne peuvent pas venir. En fait, les maisons sont dispersées. Un couple âgé, en me montrant la rivière au loin, m'a dit qu'il fallait près d'une heure pour arriver à l'église".

"C'était le début du Carême", explique le missionnaire. Alors que je rentrais chez moi, j'ai rencontré sur la route un groupe de chrétiens qui avaient vu passer la voiture et qui, certains que le père était arrivé, marchaient, dans la boue, jusqu'à l'église. Ils ont lutté dans la boue pour revenir, mais la joie au coeur pour cette belle surprise. En voyant les gens arriver à l'église, je me suis souvenu d'une phrase de Don Tonino Bello qui disait que le Carême commence par la tête (les cendres) et se termine par les pieds (le lavage). Ici, nous avons pris un chemin différent : lorsque les gens arrivaient, ils se lavaient les pieds pour enlever la boue, avec de l'eau qu'ils avaient apportée dans une bouteille ou qu'ils avaient demandée à des voisins. Au Terreiro, le Carême a donc commencé par le lavage des pieds".

"Pendant ce temps de Carême, nous avons pensé avec la Commission de Pastorale Familiale à aider les gens à prier en famille", conclut le Père Martino. Compte tenu des distances et des possibilités de se réunir dans des églises "réduites" (distance et sécurité), nous avons proposé deux parcours : un parcours de prière, avec une statue de la Sainte Famille installée dans les maisons, et un parcours de méditation de la Parole. Ceci afin que les familles adhèrent de plus en plus à ce que nous appelons la 'petite église domestique'.