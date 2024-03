Tunisie: Play off - 2e journée - Le CA affronte l'USM à Rades (17h00) - Repartir du bon pied

Dès cet après-midi, face à l'USM à Radès, une chance s'offre au Club Africain pour rebondir et retrouver le sourire. La victoire pour repartir.

En dépit du nul encourageant à Sfax, Mondher Kbaier signe jusque-là l'un de ses pires départs à la tête d'un club de l'élite. Depuis son arrivée, l'ex-timonier du Team Tunisie n'a pas encore gagné, alors qu'il était présenté il y a quelque temps comme l'homme de la situation. Sur ce, le CA reçoit aujourd'hui l'USM pour un match où il s'agira de garder le contact avec le leader «sang et or». A présent, sans être vide de certitudes au moment d'aborder ce match, le CA doit forcément se montrer moins prévisible tactiquement, plus engagé à la manoeuvre et plus juste devant.

A Radès, cet après-midi, il faudra aussi tout faire pour trancher avec cette spirale négative que, jusque-là, personne ne paraît véritablement en mesure d'enrayer. Passionné et bouillant au Taieb Mhiri, Kbaier a affiché une autre facette de son caractère, une qualité qu'on lui trouve même, cette fièvre capable peut-être de remobiliser tout un groupe dont le morne cycle actuel déçoit terriblement.

Bien entendu, il n'est pas question en l'état d'ajouter au désarroi général davantage de réprimandes. Mais juste de faire en sorte que les joueurs ravivent la flamme du club sur le terrain et rien que sur le terrain.

Des alternatives qui ne demandent qu'à s'exprimer

Dès cet après-midi, une chance s'offre au CA pour rebondir et retrouver le sourire. La victoire pour repartir, la victoire pour tout effacer et repartir du bon pied. Un mot en passant sur le onze pressenti. Le 4-3-3 prôné à Sfax a quelque peu tenu la route. En défense, la paire Cherifi-Skander Laâbidi sera reconduite avec Zaâlouni à droite et Bicoro à gauche (faute de latéral gauche de métier). Plus haut, Khélil, Ben Yahia et Chiheb Laâbidi aux mannettes sont incontournables, alors qu'en attaque, à gauche, après l'expulsion de Srarfi à Sfax, Meziani ( ou probablement Garreb) occuperait le couloir en question, Arfaoui serait placé sur le côté opposé et Eduwo complètera la ligne d'attaque en pointe.

Pour finir, rappelons que volet alternatives offensives, le CA dispose aussi des Ali Amri, Zouheir Dhaouadi et Hamdi Laâbidi. Au milieu aussi, les sentinelles Houssem Eddine Souissi et Yassine Dridi constituent des cartes intéressantes à lancer en cours de jeu. Enfin, l'on a noté qu'à Sfax, Moez Hassen a eu du mal à achever le match. Pourquoi donc ne pas le laisser souffler et lancer Noureddine Farhati ?