Tunisie: Hand | TQO en Hongrie du 14 au 17 Mars - A la conquête de Tatabanya

Le sept national déposera demain ses valises en terres magyares, en prévision du tournoi du TQO qualificatif aux Olympiades 2024 de Paris

Fin de sommeil pour l'équipe de Tunisie qu'on n'a plus revue depuis son entrée en phase d'hibernation au lendemain de sa peu reluisante participation à la dernière CAN d'Égypte. Soit presque bientôt deux bons mois de vacances pleines .Pleines certes, mais sans doute pas méritées, avec ce si douloureux regret d'avoir été, encore une fois, incapables de ravir le titre africain à l'Égypte qui ira, elle, aux prochaines joutes universelles de Paris sans subir le calvaire du TQO.

Retour de Darmoul

C'est donc demain soir que le sept national ira déposer ses valises en Hongrie, répondant présent au tournoi du TQO qui se déroulera du 14 au 17 courant dans la ville de Tabanya située à 40 km de la capitale Budapest. La délégation, conduite par le président de la fédération, sera rejointe le lendemain par nos joueurs pros évoluant en Europe, qui seront libérés par leurs clubs dans le cadre de «la semaine IHF» imposée depuis longtemps par la plus haute structure de handball dans le monde.

D'où la porte ouverte à nos renforts du Vieux continent, en l'occurrence Mehdi Harbaoui, Yassine Ben Salem, Marouen Chouiref, Yassine El Caied et la dynamo de la sélection et sa principale force de frappe Mohamed Amine Darmoul, enfin de retour. Outre nos internationaux du Golfe Anouar Ben Abdallah, Youssef Maaref et Rayene Zoriat, le groupe sera, à l'occasion, renforcé par le come-back du bombardier « sang et or » Hazem Bacha qui a démontré récemment qu'il a retrouvé ses sensations. Nous pouvons confirmer dès à présent la convocation d'un autre keeper tunisien passé pro cette saison dans un club européen.

%

Ceci côté fleurs. Côté épines maintenant, avec la confirmation de trois absences, celles de Oussema Hosni et Rami Fekih (tous deux blessés) et du gardien de but Assil Nemli qui a été, comme on le sait, évincé de la sélection suite à la fameuse bourde qu'il a commise lors de la dernière CAN. Reste le cas de Mosbah Sanai dont personne ne peut prévoir l'issue, étant donné, d'une part, les séquelles d'une blessure dont il souffrirait encore, et, d'autre part, le conflit qui l'oppose à la fédération sur fond d'une promesse non tenue !

Quatre séances d'entraînement

Concernant la préparation de ce rendez-vous, il faut dire qu'il s'agit d'un faux débat, et cela pour au moins deux raisons. Primo, les sept autres équipes devant prendre part à ce TQO en ont fait de même. Secundo, la Tunisie et les sept autres membres du «groupe des 8» participants ont axé leurs plans sur la compétition nationale pour les joueurs locaux, et sur les championnats européens pour leurs pros. N'empêche que les camarades de Abdelhak Ben Salah vont s'offrir, à partir de ce lundi, une série de quatre séances d'entraînement dans la même salle qui abritera les rencontres de ce tournoi. Suffiront-elles, ne suffiront-elles pas ? Qui vivra verra...