Tunisie: EGSG - Chasser la malédiction

Bilan faible des équipiers de Bangoura qui jouent aujourd'hui probablement une dernière chance de rester en survie.

Englué dans les profondeurs du classement, le club gafsien se prépare à affronter son voisin de Métlaoui dans un derby du Sud-Ouest qui s'annonce électrique. Un derby à quitte ou double pour un club en plein naufrage. Depuis le début de la phase du play-out, le bilan des Gafsiens est affligeant : 6 points récoltés en 5 matchs. Une seule victoire et un revers lors de la journée précédente face à l'UST.

La caravane gafsienne tangue dangereusement. Trois entraîneurs se sont succédé sur le banc et les trois ont été incapables de calmer la tempête. Les fans, lassés des errements de la direction et de l'incompétence des coachs qui se sont succédé, ont tourné le dos au club. La crise est profonde, gangrenant tous les aspects d'un club connu pour la ferveur de ses supporters. Le onze rentrant paraît un puzzle incomplet, constamment remanié, sans aucune cohésion. L'attaque, fantôme impitoyable, n'a marqué qu'un seul but en 5 matchs du play-out.

Un avant-centre, le sésame qui manque

Le salut ne peut venir que d'un avant-centre aux qualités d'un chasseur de buts. Le dernier mercato, duquel on attendait des changements radicaux et qui s'annonçait comme le dernier salut, a laissé les tifosis sur leur faim. Le derby du Sud-Ouest face à l'ESM est le dernier baroud d'honneur pour le club gafsien. Une victoire est impérative pour remobiliser les troupes et sauver l'honneur. Le miracle est-il encore possible ?