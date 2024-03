Tunisie: Humeur | A quoi servent ces sites internet figés ?

Notre société est entrée dans l'ère du numériqueà pas de géant et est devenue une grande consommatrice. D'ailleurs, selon l'enquête sur l'usage numérique en Tunisie, 75 % de la population utilisent l'internet. Un taux en progression de 1,3 % par rapport à 2021 et de 4,5 % par rapport à 2019.

Afin de rendre leurs services accessibles, tous les ministères, chaque entreprise, ou administration procèdent à la conception d'un site internet. Ce dernier est censé refléter l'image de la structure qu'il représente et doit remplir plusieurs rôles. Ce moyen de communication n'est malheureusement presque jamais entretenu en Tunisie. La plupart des sites administratifs ne sont pas mis à jour et on en trouve avec des informations datant, parfois de quelques années.

Car un site internet s'entretient, exactement comme toute autre structure vivante puisqu'il traduit tout le vécu des êtres ou des entités qui l'ont créé. Grâce aux rubriques choisies et à leur contenu, les usagers doivent normalement trouver les réponses à leurs questions et aussi toutes les informations qui leur sont utiles.

Créer un site internet de qualité nécessite la réunion de certaines conditions qui doivent viser toutes à satisfaire la cible pour lesquelles le site a été conçu.

La première des choses à prendre en considération par les concepteurs est que le site doit être utile. Et là, c'est le critère numéro un par excellence pour que ce dernier soit efficace.

%

Il s'agit tout simplement de garantir sa capacité à être pratique à l'usage et fonctionnel, quels que soient les capacités des internautes, leurs équipements informatiques de leur mode d'opération. Une bonne gestion permet aux administrateurs du site de l'enrichir et de le mettre à jour efficacement.

Le potentiel de séduction est aussi important que le reste. Un site qui n'évolue pas fréquemment peut ne pas séduire. L'aspect graphique d'un site est un point important dans les processus de conquête et de fidélisation des visiteurs du site. Le site doit se distinguer, donner de son titulaire une image moderne et novatrice.

L'accessibilité est un autre critère qui caractérise un site digne de ce nom. Si l'on résume, seuls les statuts Facebook obéissent à un certain nombre de ces critères. Néanmoins, ces sites ouvrent grandes les portes aux dépassements, aux mensonges et à l'intox. De fausses informations circulent sur les réseaux sociaux et sont reprises par les médias traditionnels. Les rumeurs s'insinuent dans les esprits et se placent en tant que nouvelle configuration informationnelle. Comment maîtriser le fléau de l'intox qui sème la confusion en noyant les véritables informations ?

Entreprises, administrations, organisations... actualisez vos sites en permanence.