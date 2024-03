Tunisie: Ramadan à Kairouan - Un mois pas comme les autres

Ce mois saint est traité comme un invité de marque qu'on tient à accueillir avec les honneurs dus à son statut de mois sacré pour lequel on s'évertue à assurer les meilleures conditions de séjour.

Mois de piété et de ferveur, mais aussi de distraction et de farniente, Ramadan implique, à Kairouan, un changement de rythme dans la vie des citoyens, sobres pendant la journée et de bonne humeur le soir dans les souks et les différents quartiers où il se passe toujours un événement festif.

220 activités au menu

D'ailleurs, en prévision du mois de Ramadan, plusieurs réunions ont eu lieu au siège du gouvernorat en vue du bon déroulement de ce mois vénéré sur tous les plans. En outre, des commissions ont été créées, afin de s'occuper de tous les lieux de culte et de leur propreté ainsi que du volet culturel et religieux qui intéressera les localités les plus éloignées.

Ainsi, 220 activités multidisciplinaires sont programmées dans toutes les délégations du gouvernorat, outre la programmation d'un grand nombre de conférences théologiques, d'évocation du hadith et de causeries.

Par ailleurs, l'approvisionnement en produits de première nécessité ne connaîtra pas de problèmes majeurs, étant donné que toutes les mesures ont été prises par la direction régionale du commerce avec notamment le stockage de quantités suffisantes de denrées alimentaires prisées durant le mois saint, cela afin d'éviter toute pénurie.

En outre, des points de vente du producteur au consommateur seront créés dans toutes les délégations et mettront à la disposition des citoyens des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs et de l'huile dont le prix sera moins cher que celui proposé sur les autres souks et marchés. A côté de cela, des équipes de contrôle de l'hygiène sanitaire effectueront chaque jour des visites dans les différents commerces, souks, marchés, boulangeries et pâtisseries.

Aides sociales et repas d'iftar

Également, les brigades de contrôle économique relevant de la Direction régionale du commerce effectueront des visites d'inspection en vue d'assurer le bon approvisionnement des marchés et de faire face à toutes les pratiques de monopole et de spéculation.

Quant au programme spécifique de solidarité du mois de Ramadan, l'Union tunisienne de solidarité sociale (Utss) prévoit la distribution de produits alimentaires au profit de 10.000 familles nécessiteuses au niveau de toutes les délégations du gouvernorat. Dans ce contexte, des repas d'iftar seront aussi organisés tout au long du mois saint à l'intention de 350 bénéficiaires, sachant qu'une partie de ces aides sera livrée sur place aux handicapés et aux personnes âgées malades.

En outre, un grand nombre d'ONG et de citoyens aisés viendront en aide aux familles nécessiteuses, en leur offrant des couffins de produits alimentaires et des repas d'iftar. Toutes ces actions de bienfaisance confirment leur identification à l'Islam, en tant que religion de solidarité et d'entraide.