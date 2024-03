Tunisie: Aslan Berjeb, lors de la rencontre annuelle de la centrale patronale des PME avec les médias - «La Conect entretient de bonnes relations avec le gouvernement»

L'organisation patronale, qui célèbre cette année son 13e anniversaire, ne se détourne pas de sa mission qui consiste à épauler la PME et l'appuyer face aux enjeux économiques et environnementaux immédiats.

La Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect) continuera à défendre, ardemment, une PME résiliente et pérenne, capable de s'adapter aux enjeux économiques et environnementaux pressants. Tel est le message essentiel issu du discours prononcé par Aslan Berjeb, président de la Conect, lors de la rencontre annuelle avec les médias, organisée récemment, par la Centrale patronale des PME. Ce rendez-vous annuel a pour objectif de communiquer sur les principales orientations de la Confédération ainsi que sur son plan d'action pour l'année 2024.

En effet, les membres du bureau exécutif de l'organisation patronale sont conscients des enjeux immédiats qui entourent l'entreprise aujourd'hui. Car entre impératifs environnementaux et défis économiques, la PME tunisienne tangue, en quête de nouvelles visions à même de lui insuffler un nouveau souffle. Ainsi, les activités prévues par l'organisation patronale durant l'année en cours reflètent ces préoccupations. De nombreux événements portant sur différentes thématiques seront organisés. L'objectif est unique : être à l'écoute de la PME afin de l'épauler et l'aider à croître et à se développer.

Préserver le tissu économique

Revenant sur le 3e congrès national de la Conect qui s'est tenu en novembre dernier à Tunis, et qui a été qualifié par Berjeb d'exemple réussi de transition démocratique, le président de l'organisation patronale a rappelé que l'événement a été couronné par l'adoption d'une résolution portant sur la nécessité de préserver les filières économiques.

Il s'agit, selon le président de la confédération, d'une priorité économique qui ne peut être réalisée qu'à travers trois principaux moteurs, à savoir la croissance et l'emploi, la transition jumelle (énergétique et numérique) et la libre initiative.

Forte de son réseau d'adhérents (4.000), la Conect, qui fête cette année son 13e anniversaire, compte multiplier les rendez-vous économiques sectoriels.

«Nous accordons une priorité absolue à nos entreprises qui constituent notre tissu économique. Nous devrons identifier les problèmes qu'elles rencontrent, notamment en matière d'exportation, d'accès au marché, de change...», a souligné Berjeb.

Selon cet avocat d'affaires, l'organisation patronale œuvrera à pousser les PME vers la transition écologique.

Il estime qu'aujourd'hui la réduction de l'impact environnemental des entreprises n'est plus un luxe mais un critère qui a un impact sur la compétitivité du produit tunisien à l'échelle internationale. Ainsi, l'organisation patronale veillera à diffuser la culture RSE au plus près des entreprises, car «si elles veulent exporter elles doivent répondre à des exigences environnementales et sociales précises».

A l'écoute de l'entreprise

Le président de la Conect a, par ailleurs, insisté sur le rôle que la centrale patronale continuera à jouer en tant que force de proposition. Elle se penchera, de concert, avec les autorités sur l'étude de plusieurs problématiques entravant les PME, telles que le transport maritime qui assure 98% des échanges de biens entre la Tunisie et le reste du monde.

Aussi, l'amélioration de l'environnement des affaires et l'appui aux entreprises industrielles figurent parmi les principaux objectifs qui guideront l'action de la Conect au cours de l'année 2024.

A l'échelle internationale, l'organisation patronale poursuivra ses efforts en vue de développer des liens et des réseaux avec la diaspora qui occupe, aujourd'hui, une importance économique cruciale étant donné son inestimable apport financier.

Au sujet de la transition numérique qui a fait l'objet d'interrogations de la part des journalistes, le président de la Conect a fait savoir que l'organisation patronale va conclure un partenariat avec la centrale patronale allemande dont l'objectif est d'assurer le transfert des compétences et des connaissances dans ce domaine.

Berjeb a, en outre, souligné que la centrale patronale des PME entretient de bonnes relations avec le gouvernement qui est ouvert à toutes les propositions constructives.

Il a précisé que la Conect tend à se positionner comme le réseau d'entrepreneurs le plus influent du pays ancrant son rôle crucial dans le développement durable de la Tunisie.