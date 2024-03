Afrique: 13es Jeux africains - Madagascar annonce la couleur

Les athlètes malgaches sont motivés à faire mieux que la dernière édition et sont fiers de porter l'étendard national.

La délégation malgache, vêtue de manière traditionnelle, a marqué les esprits hier au Stade de l'Université du Ghana lors du défilé des délégations pendant la cérémonie d'ouverture des 13es Jeux africains. Alors que des compétitions, telles que le football, le tennis de table, le badminton et le karaté, ont déjà débuté, le président du Ghana, Nana Ado Akufo, a officiellement donné le coup d'envoi de ces jeux.

Près de 4 000 athlètes issus de 54 pays participent à 29 disciplines sportives, qualificatives pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Madagascar est représenté dans 12 disciplines avec une délégation de 92 membres, dont 64 athlètes. La cérémonie d'ouverture a mis en avant l'histoire et la richesse culturelle du Ghana, tout en soulignant l'unité africaine.

Benjamine de 12 ans

Sidonie Fiadanantsoa, la pensionnaire du centre de Dakar d'athlétisme a été le porte-drapeau de la délégation malgache lors du défilé. Elle a été médaillée d'or des Jeux de la Francophonie à Kinshasa et lors des Jeux des Îles à domicile. Elle sera engagée dans l'épreuve du 100 m haies. « C'est un honneur d'être le porte-drapeau et je me dois d'être excellente sur la piste », a déclaré Sidonie. Parmi la délégation malgache figure Eric Andriantsitohaina, multiple champion d'Afrique qui en est à sa troisième participation aux Jeux africains.

« Je suis toujours prêt quand il s'agit de défendre l'honneur de Madagascar. Je vais mettre à profit mes acquis en ramenant des médailles », a-t-il clamé. La benjamine de la délégation malgache n'est âgée que de 12 ans. Il s'agit de l'échéphile Aina Mahasambatra Tsinjoviniavo qui a été sacrée championne d'Afrique zone 4. Aina et Fy Rakotomaharo entrent en action ce jour. Après un petit break hier, les six pongistes malgaches reprennent le chemin des compétitions avec le début du tournoi double. Madagascar aligne une équipe en double dames et hommes et trois équipes mixtes.