Madagascar: Élections législatives - Andry Rajoelina soutient les candidatures des femmes

« La contribution des femmes au développement est déterminante ». C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina lors de la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale des droits des Femmes, qui s'est tenue à Toamasina. Une occasion pour lui de rendre hommage aux femmes en tant qu'actrices incontournables du développement, qui doivent participer pleinement à l'émergence du pays. « Pour ma part, je préfère faire confiance à la gent féminine ».

90%. « Pour les nominations aux postes à hautes responsabilités, notamment au niveau des Ministères, s'il y a des femmes qui remplissent les critères en termes d'expériences et de savoir-faire, je préfère de loin choisir une femme plutôt qu'un homme. La composition de l'équipe dirigeante au sein de la Présidence de la République démontre ce choix car actuellement, 90% des directeurs sont des femmes », a-t-il déclaré. En effet, le chef de l'Etat a choisi le jour de la célébration du 8 mars pour exprimer sa préférence pour un entourage à une grande majorité de femmes.

Vie citoyenne. Par ailleurs, continuant sur sa lancée, Andry Rajoelina a aussi exprimé son soutien aux candidatures des femmes pour les prochaines élections législatives. « Les élections législatives auront lieu très prochainement, j'encourage les femmes à y participer massivement. D'ailleurs, je lance un appel aux partis politiques afin de favoriser les candidatures féminines. Choisissez les femmes pour être candidates et votez pour elles pour qu'elles puissent vous représenter au sein de l'Assemblée nationale », a-t-il annoncé. Il, c'est le locataire d'Iavoloha, qui n'a d'ailleurs pas manqué de profiter de cette journée du 8 mars à Toamasina pour sensibiliser les femmes et les associations des femmes, à vérifier leurs noms sur la liste électorale. En quelque sorte, le président de la République souhaite sensibiliser la gent féminine à participer à la vie citoyenne et politique.

Parité. La question est alors de savoir comment se constituera la liste du groupement IRD pour les prochaines élections législatives. En effet, un long chemin reste à parcourir pour atteindre l'égalité hommes-femmes dans la politique. Issa Sanogo, coordonnateur résident du Système des Nations-Unies à Madagascar a d'ailleurs souligné dans son discours qu'en ce qui concerne la Grande Île, il reste encore de nombreux efforts à faire pour parvenir à la parité hommes - femmes dans les instances décisionnaires. Et ce, bien malgré la volonté du président de la République de donner plus de chance aux femmes.

Leadership. Ce dernier a toutefois félicité le gouvernement malgache sous le leadership du président Andry Rajoelina pour les efforts fournis pour l'égalité des genres ainsi que la protection des droits des femmes et des filles. Il a tenu à saluer les efforts des partenaires techniques et financiers, de la Première Dame Mialy Rajoelina et de toutes les institutions concernées dans cette lutte. Et lui de faire savoir qu'en ce moment, le Système des Nations-Unies en collaboration avec le gouvernement malagasy travaille sur un programme national de lutte contre les violences basées sur le genre.