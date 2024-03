Madagascar: Interruption volontaire de grossesse - Christine Razanamahasoa plaide pour un débat élargi

La présidente de l'Assemblée nationale malgache a participé au Sommet des Présidentes d'Assemblée parlementaire dans le monde, qui s'est tenu les 6 et 7 mars derniers en France.

La députée de Madagascar élue dans le district d'Ambatofinandrahana et non moins présidente de l'Assemblée Nationale (PAN) de Madagascar a émis ses avis sur la question relative à l'IVG hors du territoire du pays, dans le cadre de sa participation au premier Sommet des Présidentes d'Assemblée parlementaire dans le monde qui a eu lieu il y a quelques jours en France.

Invitée sur le plateau de l'émission « ça vous regarde » de la chaîne de télévision française LCP, mercredi dernier, Christine Razanamahasoa a été questionnée par la journaliste politique Myriam Encaoua sur la proposition de la légalisation de l'avortement pour les femmes victimes de viols, le message principal de la déclaration commune des 21 cheffes d'assemblée parlementaire.

D'emblée, la PAN répond à la journaliste et fait savoir que « Pour Madagascar, c'est un peu spécial. On a une certaine spécificité, il s'agit du fait que Madagascar soit un pays chrétien et pratiquant. Il est donc encore assez délicat de parler de l'IVG. Il y a les églises et l'Islam qui sont contre. C'est assez sensible ».

Il conviendrait de faire que la liberté des femmes à recourir à l'IVG constitue le message principal tant à l'occasion du premier Sommet en question et de la journée mondiale des droits des femmes. Pour Christine Razanamahasoa, la proposition de légaliser l'avortement « fait réfléchir » parce qu'il y « a des arguments et qu'il y a eu un long combat de 50 ans derrière ».

La PAN faisant référence aux combats de la philosophe humaniste française Simone Weil. Revenant sur le cas de Madagascar, la parlementaire suggère de renforcer les débats. A en croire ses explications, il conviendrait de « mener une campagne intense de sensibilisation et des débats élargis ». A l'instar du processus qui s'est tenu en France et dans d'autres pays, Christine Razanamahasoa préconise « d'avoir beaucoup de patience, d'abnégation et un art de persuasion ».