Madagascar: Tourisme - Aria Travel - Reprise des voyages combinant l'Inde et le Japon

Les destinations exotiques de l'Inde et du Japon sont mises en avant par Aria Travel, devenue une référence en matière de voyages culturels et spirituels.

À la suite du succès retentissant de sa première édition de ce voyage combiné, l'organisateur a décidé de lancer une version prolongée pour cette année, s'étalant du 7 au 23 mai, offrant ainsi aux participants une immersion plus longue au coeur de deux cultures vibrantes et fascinantes. L'édition rallongée de ce voyage promet une aventure culturelle riche en découvertes, en saveurs exotiques et en rencontres authentiques.

Des expériences uniques attendent les voyageurs, allant des dégustations gastronomiques aux découvertes fascinantes de traditions séculaires. À noter qu'Aria Travel est connu dans l'organisation de voyages culturels depuis 2018 et a su séduire une clientèle fidèle en proposant des expériences authentiques et immersives. Cette nouvelle offre ne fait pas exception à cette performance. D'après les promoteurs de cette édition, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.