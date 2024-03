Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Mars 2024

Niger : Lutte anti-terroriste - L’ Aes pose les jalons d’une Force conjointe

À l’issue de la réunion qu’ils ont tenue mercredi 06 mars 2024 à Niamey, les chefs d’état-major des Armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont annoncé la mise en place prochaine d’une Force conjointe pour prendre en charge les défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES). Si l’effectif et les modalités d’opérationnalisation de cette armée commune n’ont pas encore été déterminés, sur le terrain la synergie d’actions est déjà effective, comme en témoigne l’appui terrestre et aérien apporté par les Forces Armées Nigériennes (FAN) à leurs homologues maliennes (FAMas) du Mali, lors de l’attaque terroriste qui a visé, mercredi 06 mars en milieu de journée, le poste frontalier de Labezzanga. « Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos trois pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée », a assuré le général Moussa Salaou Barmou. (Source : aniamey.com)

Gabon : Entre 2024 et 2026 - Libreville table sur une croissance de 2,9%

Sur la période triennale 2024-2026, la croissance économique du Gabon devrait se situer à 2,9%% contre 2,4% sur la période 2021-2023, apprend-on dans le document d’information de l’emprunt obligataire que vient d’émettre le Gabon sur le marché de la Cemac. Cette croissance devrait être tirée par le dynamisme du secteur hors pétrole (+3,3% en moyenne) malgré le repli du secteur pétrolier, conséquence du déclin des champs matures. (Source : alibreville.com)

Mali : Célébration du 8 Mars à Bamako - Le président de la transition honore les femmes

Le vendredi 8 mars 2024, le président de la transition, le Colonel Assimi GOÏTA, a présidé la cérémonie commémorative de la Journée Internationale des Femmes. Cette importante célébration s’est déroulée dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba, située en Commune V du District de Bamako. Cet évènement, qui a enregistré la présence de plusieurs membres du Gouvernement, notamment du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, du ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, a symbolisé la reconnaissance et l’engagement continu du Mali envers la promotion et la valorisation du rôle des femmes dans le développement sociétal et national. (Source ; abamako.com)

Guinée Equatoriale : Sommet de la Ceeac à Malabo - La situation politique et sécuritaire dans la sous-région au cœur du débat

La 24e Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (Ceeac) a commencé ses travaux le samedi 9 mars à Malabo, en Guinée-Équatoriale, réunissant les dirigeants de la sous-région. Cette rencontre de haut niveau abordera divers sujets cruciaux pour la région, parmi lesquels figurent le rapport sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, le processus de transition au Tchad et la Feuille de route pour l’accompagnement au processus de transition au Gabon. (Source : abangui.com)

Liberia : Recherche agronomique - Joseph Boakai plaide pour une collaboration entre les chercheurs ivoiriens et libériens

Le Président de la République du Liberia, Joseph Boakai, a visité, le vendredi 08 mars 2024, le Centre national de recherche agronomique (Cnra) à Abidjan-Adiopodoumé. Rapportent des sources officielles ivoiriennes. Séduit par ce fleuron du dynamisme de l’agriculture ivoirienne, Joseph Boakai a exprimé sa volonté de voir collaborer les chercheurs ivoiriens et libériens dans l’optique de développer le secteur agricole dans son pays.« Ce que nous désirons, c’est que nos deux populations collaborent. Nous désirons travailler ensemble avec vos techniciens dans le cadre de notre politique commune de développement », a dit le Chef de l'Etat libérien. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Burkina Faso- Le Fmi anticipe des perspectives économiques favorables

Les efforts des autorités burkinabè pour contrer le terrorisme et sécuriser les territoires devraient porter leurs fruits, avec une prévision de croissance du PIB à 5,5% en 2024, selon le Fmi. Le Fonds monétaire international (Fmi) anticipe des perspectives économiques favorables en faveur du Burkina Faso en raison des réformes mises en place par la Transition. C’est ce qui ressort d’un communiqué de l’institution publié le jeudi 7 mars 2024.Lors d’une mission d’une semaine à Ouagadougou dans le cadre de la première revue de l’accord au titre de la facilité élargie de crédit (Fec), Martin Schindler, chef de mission a déclaré que « les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et sécuriser les territoires qui n'étaient pas sous le contrôle de l'Etat devraient bientôt porter leurs fruits », tout en estimant que la croissance du PIB réel du pays devrait s’établir à 5,5% cette année contre 3,6% estimé en 2023. (Source : aouaga.com)

Sénégal: Présidentielle- Démarrage de la campagne

La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars au Sénégal a effectivement débuté samedi avec un premier rassemblement public à Dakar organisé par l’un des 19 candidats en lice, a constaté un journaliste de l’Afp. Khalifa Sall, l’un des principaux candidats au scrutin et ancien maire de Dakar, a entamé peu après 17H00 (locales et Gmt) une tournée de plusieurs quartiers de la capitale. Quelques centaines de sympathisants, qui avaient patiemment attendu son arrivée dans une ambiance festive, aux sons de percussionnistes et de chansons diffusées à plein volume par de grosses enceintes, l’ont accueilli dans un joyeux vacarme, sous les applaudissements. La coalition du candidat antisystème Bassirou Diomaye Faye, qui entame la course à la présidence derrière les barreaux, prévoit de son côté une "caravane" à Dakar plus tard. (Source :afp)

Tchad : Diplomatie - Tensions entre les deux pays devant le Conseil de sécurité de l’Onu

Devant le Conseil de sécurité, lors de la séance consacrée à la situation au Soudan, des tensions se sont fait sentir entre le Soudan et le Tchad. Certaines délégations ont exprimé leur inquiétude sur la fermeture de la frontière entre les deux pays, ce qui empêche l'entrée des aides humanitaires au Darfour.Al Hareth Idriss, représentant du Soudan devant l’instance, a appelé l'ONU à varier les points d'entrées d'aide pour ne pas limiter le passage uniquement avec le Tchad. Al Hareth Idriss a aussi affirmé, devant l'ONU, que ce point de passage permettait l'entrée d'armes, de munitions et de mercenaires pour les Forces de soutien rapide : « La frontière tchadienne est restée, depuis le début de la guerre, théâtre d'activités de trafic d'armes et d'êtres humains, de mercenaires et de toutes formes de trafic, de crimes transfrontaliers. (Source : Rfi)