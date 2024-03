Sénégal: Gouvernement de transition - Sidiki Kaba donne corps à son équipe

Le Premier ministre Sidiki Kaba a rendu public hier, vendredi 8 mars, la liste des membres de son gouvernement. Forte de 34 ministres, cette équipe gouvernementale aura comme principale mission l'organisation de l'élection présidentielle du 24 mars prochain sous la houlette de l'ancien Directeur général des Douanes, Mouhamadou Makhtar Cissé, en tant que nouveau ministre de l'Intérieur.

La nouvelle équipe gouvernementale qui va expédier les affaires courantes de l'Etat d'ici l'installation du nouveau président de la République qui sera élu lors de l'élection présidentielle du 24 mars prochain est connu. Trois jours après sa nomination, le Premier ministre Sidiki Kaba a dévoilé hier, vendredi 8 mars, la liste des membres de son gouvernement. Cette équipe gouvernementale dont la principale mission reste incontestablement l'organisation de cette élection présidentielle est forte de 34 ministres,.

Et c'est l'ancien Directeur général des Douanes, Mouhamadou Makhtar Cissé qui a la lourde tâche en tant que nouveau ministre de l'Intérieur de réussir ce pari. Autres enseignements à tirer de cette nouvelle équipe, c'est le nombre important des départs. En effet, plusieurs personnalités politiques du parti au pouvoir réputés proches de l'ancien Premier ministre et candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, ont été remerciées. Parmi eux, on peut citer entre autres, Lat Diop qui a cédé son portefeuille à Mame Mbaye Niang qui va cumuler ses charges de ministre du Tourisme avec le Sport. Fatou Diane a également cédé son poste de ministre de la Femme à Thérèse Faye Diouf qui va cumuler ce poste avec ses fonctions de ministre du Développement communautaire.

%

Il en est de même de Doudou Ka dont le département a été confié à Mamadou Moustapha Ba qui, en plus de son poste de ministre des Finances et du Budget, va également gérer l'Économie. Autre départ remarquable constaté dans ce nouveau gouvernement, c' est celui du Secrétaire général du Pit, Samba Sy qui a été remplacé à la tête du ministère du Travail par Annette Seck Ndiaye. Ce dernier semble payer sa position ferme contre tout report de la présidentielle au-delà du 2 avril prochain exprimée lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue nationale le 26 février dernier.