Sénégal: Temps de carême - La marche vers pâques - Abbé Barnabe Sane, Vicaire de la paroisse Saint Jean Paul II de Linguère, diocèse de Saint-Louis - 'Le Seigneur attend de nous, un effort profond et sincère de conversion, un sacrifice spiritual...'

En Marche vers Pâques, Abbé Barnabé Sané, Vicaire de la Paroisse Saint Jean Paul II de Linguère, Diocèse de Saint-Louis, entretient les fidèles sur l'une des finalités du jeûne, la purification des coeurs par la conversion qui se rend visible par l'amour du prochain.

"Le Seigneur attend de nous, un effort profond et sincère de conversion. En ce Temps de Carême, la conversion n'est pas seulement s'abstenir de manger. Le jeûne est un sacrifice spirituel qui éveille les bonnes actions du coeur, de l'esprit, et du corps" Et le religieux d'insister qu"'en ce temps béni de Carême, comme tout autre temps liturgique, le seigneur préfère comme sacrifice un coeur brisé" c'est-àdire le coeur aimant, accueillant, miséricordieux, qui communie avec les autres, qui pardonne. "Cela exprime la sincérité, la franchise". Enseignement!

"Le Carême, est un retour à Dieu, en empruntant le chemin de la conversion qui se rend visible par l'amour du prochain. Le Psaume 50,19 donne sens à notre élan de conversion : « le sacrifice qui plait à Dieu, c'est un esprit brisé, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé. »

Chers frères et soeurs dans la foi !

Le Seigneur nous interpelle vivement à travers ce verset remplit de sens. Je ressens l'obligation de vous partager ce désir que j'ai d'unir notre démarche de conversion. Le Seigneur attend de nous, un effort profond et sincère de conversion. En ce Temps de Carême, la conversion n'est pas seulement s'abstenir de manger. Le jeûne est un sacrifice spirituel qui éveille les bonnes actions du coeur, de l'esprit, et du corps. Le jeûne n'est pas un bon paraître extérieur et une méchanceté intérieure.

En ce temps béni de Carême, comme tout autre temps liturgique, le seigneur préfère comme sacrifice un coeur brisé. Le coeur brisé ici, n'est pas le coeur souffrant, mais le coeur aimant (compassion), le coeur accueillant, le coeur miséricordieux, le coeur qui communie avec les autres, le coeur qui pardonne. Cela exprime la sincérité, la franchise. Ce temps est favorable à travailler pour purifier la fausseté dans les relations. Ce qui mine la tranquillité et le bonheur de certains. En titre d'exemple : user la confiance d'un proche, pour un profit personnel.

"CE QUI NOUS RÉUNIT ET QUI EST LA FOI EST TRÈS FORT... IL S'AGIT DE JÉSUS..."

Ce Temps de Carême reste aussi un temps de retraite pour l'accompagnement spirituel des baptisés. Pendant ce Carême, chacun est disposé à faire des efforts pour la conversion de son coeur. Présentons à Dieu, chacun son coeur pour des diagnostiques puis pansements. Que Lui, le Docteur par excellence, nous aide à nous reconstruire individuellement d'abord puis communautairement. Si nos coeurs sont posés devant le seigneur, c'est parce que nous avons confiance qu'il peut faire quelque chose pour notre transfiguration. « Tu ne repousses pas mon Dieu, un coeur brisé et broyé ». Le coeur brisé, c'est le coeur qui aime. L'esprit brisé, c'est l'esprit qui transcende, qui fait un dépassement.

Ce qui nous réunit et qui est la foi est très fort, tant du point de vu moral et spirituel. Il s'agit de Jésus qui a accepté la passion pour sauver l'humanité. Il veut sauver son peuple qui se lamente de la manipulation de l'autorité. La vérité se révèle à travers les enseignements si puissants qu'il donne avec autorité. Il est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Selon l'autorité, cette déclaration est un blasphème. On peut souligner que l'orgueil de l'homme handicape les relations. L'autorité de son époque charge la population et est incapable d'appliquer la même condition. Alors, Jésus est venu apporter un profond éclairage spirituel. Les pharisiens se sont enfermés sur leurs connaissances de la loi au point d'être dans l'illusion de cerner les mystères de Dieu.

Autre raison de sa venue, est celle à abandonner la trahison. Le stimulateur principal de la trahison, c'est l'argent. Son apôtre, celui-là qu'il a lui-même choisi l'a livré aux mains des bandits, de ses ennemis pour quelques pièces d'argent. C'est Judas Iscariote. C'est l'argent qui a fait que Judas a trahi son maître. Alors, méfions nous du danger de l'argent. Il peut nuire nos relations. Gagne ce que tu mérites et ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu.

"L'ATTITUDE DE JUDAS RODE AUTOUR DE NOUS"

Judas qui tenait la caisse commune a voulu certainement gagner plus de bénéfices. Voilà qu'il se sépare du groupe. Il est bon de former des groupes. Si c'est pour faire du bien, alors action de grâces. Mais, si c'est pour comploter et faire du mal, l'Esprit Saint ne laissera jamais émerger ce groupe. Il y aura la confusion en tout. L'heure est grave. L'attitude de Judas rode autour de nous. Les amitiés se trahissent pour des questions d'argent. Le père trahit sa femme. La femme trahit son mari. Les enfants trahissent les parents. Les employeurs trahissent les employés. Les employés trahissent l'employeur. Enfin, le gouvernement trahit sa population. C'est bien le jeu de l'argent ou le pouvoir de l'argent. Il mélange tout le monde pour régner. L'amour de l'argent est capable de secouer notre foi. Soyons fort pour maintenir cette flamme du Saint Esprit qui brille en nous.

L'argent n'est pas à rejeter. Mais il faut en faire un bon usage. Pour y arriver, il faut une bonne dose d'humilité. Autrement dit, casser les montagnes d'orgueil qui se font sentir dans les groupes et associations. Mes chers frères et soeurs, face à ces blessures de maltraitances, d'orgueil et de trahison, invoquons le Seigneur en Temps de Carême d'étendre sa main sur l'univers et qu'il nous sauve. Amen!"