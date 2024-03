Sénégal: Saint-Louis - Commémoration de la journée internationale de la femme - Les travailleuses de la SAED renouent avec la tradition en rappelant leur rôle et place dans la société

L'Association des femmes travailleuses de la SAED n'a pas été en reste hier, vendredi 08 mars, en ce qui concerne la célébration de la Journée internationale de la Femme.

Ses membres l'ont commémoré, comme à l'accoutumée, à travers une conférence axée sur le rôle que jouent les femmes et la place qu'elles occupent dans la société sénégalaise. C'était en présence du Directeur général de la SAED, Aboubacry Sow, qui a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux femmes travailleuses de son institution mais aussi à toutes les femmes du Sénégal. En plus de prendre en charge toutes les dépenses relatives à la célébration de ces festivités, le patron de la SAED a également offert une enveloppe financière d'un montant de 1 million de FCFA à l'Association des femmes de la SAED.

Les femmes occupent une place primordiale dans la société sénégalaise et jouent un rôle important dans le développement de ce pays. C'est le point de vue de la sociologue Rokhaya Guèye, Cheffe de la Division Genre et Entrepreneuriat féminin de la SAED. Elle a animé hier, vendredi 8 mars 2024, une conférence, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Femme, à l'initiative de l'Association des femmes travailleuses de la SAED. En présence des personnels masculins de cette institution, la conférencière a tenu à faire un diagnostic approfondi de la situation des femmes au Sénégal.

«Nous n'avons pas manqué à travers la conférence que j'ai animé, en plus aussi du discours prononcé par la Directrice des ressources humaines et de l'Administration et le Directeur de la SAED, de montrer la place de la femme dans la société sénégalaise et le rôle qu'elle y joue. Donc il est important que la SAED, en tant que service du développement, puisse accorder une attention particulière à l'endroit de cette catégorie de populations qui joue un rôle central dans l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés», a fait savoir la sociologue Rokhaya Guèye, qui a eu à partager avec ses collègues sur les lois, les stratégies, le Plan Sénégal Émergent, les défis, les contraintes, les acquis. Car, a-t-elle dit, il y a beaucoup d'acquis mais aussi du chemin à faire pour permettre aux femmes de s'autonomiser et d'être épanouies dans la société.

Toutefois, elle n'a pas manqué aussi de relever le problème du manque de civisme noté dans le pays. «Les femmes ont un rôle à jouer pour ramener les gens à la raison, à ce que les gens se respectent, travaillent correctement et prennent bien en charge leurs familles. Nous avons énormément de références telles que Yacine Boubou, Aline Sitoé Diatta, entre autres et donc nous n'avons pas le droit de faillir», a-t-elle rappelé.

Le Directeur général de la SAED, Aboubacry Sow, quant à lui, a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux femmes en général et les travailleuses de son institution en particulier. En plus de prendre en charge toutes les dépenses relatives à la célébration de ces festivités, le patron de la SAED a également offert une enveloppe financière d'un montant de 1 million de FCFA à l'Association des femmes de la SAED. Ces dernières lui ont offert aussi des cadeaux pour lui témoigner leur joie et gratitude mais aussi leur fierté de l'avoir comme Directeur général au vu de sa disponibilité.