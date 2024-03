Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Sensibilisation des femmes de l'hôpital général Adolphe-Sicé à leur rôle

Une séance thématique a été organisée, le 7 mars, par les femmes de l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire, à la faveur de la Journée internationale des droits des femmes.

« Investir en faveur des femmes, moteurs de croissance et de développement », tel a été le thème qui a réuni les femmes médecins, infirmières, sages-femmes, techniciennes de surface à l'initiative de la direction des soins infirmiers, médicotechnique et de la réadaptation.

« Cette journée est un moment de conscientisation et de réflexion portant sur les droits des femmes. Il faut faire de cette réflexion le socle même du changement des mentalités pour créer une société équilibrée qui prenne en compte l'égalité des sexes et les droits des femmes », a dit Audrey Natacha Ndzota Mabengué, directrice des Soins infirmiers, medico technique et de la réadaptation à l'hôpital général Adolphe-Sicé. « Les femmes sont reconnues comme les êtres les plus vulnérables de la société. Elles constituent la majorité des personnes pauvres de la planète. Il faut donc que les femmes se lèvent pour dire non aux inégalités faites à leur égard. Nous devons toujours agir davantage pour mériter le regard particulier de nos autorités et des populations à tous les niveaux de notre vie professionnelle », a ajouté la directrice des Soins infirmiers.

Félicitant les organisatrices de cette activité qui contribue au renforcement des capacités de la femme, Ludovic Aimé Nkounkou, directeur départemental de l'Intégration de la femme au développement, a renchéri : «La femme a des devoirs mais aussi des droits à faire valoir pas seulement le 8 mars car la prise de conscience doit se faire toute l'année. Ce mois est et devrait être aussi un mois pour faire le bilan de l'action des femmes. Une auto évaluation et l'évaluation de la situation générale de la femme s'impose. Nous devons poser des actes pour la postérité afin de servir de repères pour notre progéniture ».

Ainsi, en lien avec le thème choisi par les femmes d'Adolphe-Sicé et le thème national « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes », plusieurs communications ont été faites à cette occasion. « Favoriser l'autonomisation économique de la femme » a été développé par Ida Noëlle Ngoma Bekako, cheffe de service de la solde; « Prise en soins d'un chalazion » par Rosalie Mouloungui Ibinga; « Femme et ses valeurs » par Audrey Natacha Ndzota Mabengué, « Importance de la lecture » par Alphonse Chardin Nkala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire; « Investir en faveur des femmes, moteurs de croissance et de développement» a été exposé par Me Philippe Bassintsa, avocat au barreau de Pointe-Noire et membre de l'Association des femmes juristes du Congo.

Les moyens et les différentes stratégies menant vers plus d'autonomisation de la femme ont été les principaux points abordés par la juriste en s'appuyant sur les textes réglementaires en vigueur en République du Congo tels la loi Mouebara dont certaines dispositions permettent à la femme d'être moteur de croissance et de changement dans la société congolaise, a-t-elle dit.

Signalons que le thème mondial de la 114e édition de la Journée internationale des droits des femmes a été « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ».