Congo-Brazzaville: CSI Mouissou-Madeleine - Une assistance en faveur des femmes enceintes et allaitantes

Afin de répondre au besoin exprimé par les mamans en état de gestation et celles allaitantes fréquentant le Centre de santé intégré (CSI) Mouissou-Madeleine de Mpaka, dans le 6e arrondissement Ngoyo, un don de plusieurs objets nécessaires à l'accouchement et après sera fait très prochainement par l'Association des anciens élèves du lycée technique Poaty- Bernard, série BG (la Grande famille).

Sensible à l'oeuvre charitable, la société Globaline a offert à l'association des packs d'eau minérale. Un geste de coeur et d'amour salué par les membres de l'association la Grande famille qui ont remercié vivement le généreux donateur.

En effet, pour célébrer et soutenir les mamans et futures mamans, des couches pour nouveau-nés, de l'eau minérale, des vivres divers ou tout autre objet nécessaire pour leur santé seront offerts aux mamans par la Grande famille. Dénommé « Mamans pour la vie », cet espace d'échange et de partage va permettre aux mamans d'échanger sur leurs conditions et aussi d'exprimer leurs éventuelles doléances. Au personnel du CSI de renforcer la dynamique de collaboration avec la Grande famille et de réaffirmer son engagement dans l'expertise médicale qui permet de dispenser des conseils précieux sur la santé maternelle et infantile, la nutrition et les soins post-partum. Des actions rendues possibles avec l'appui des organismes et institutions partenaires.

Producteur d'eau minérale de renommée mondiale, la société Globaline s'est engagée à fournir une hydratation optimale aux mamans et à leurs bébés et à promouvoir une alimentation saine pendant la grossesse et l'allaitement.

Signalons que les professionnels de la santé et les experts en maternité intervenant au CSI Mouissou-Madeleine animent des ateliers et des conférences pour partager des connaissances et des conseils pratiques sur la grossesse, l'accouchement, les soins aux nouveau-nés et l'allaitement.

L'Association des anciens élèves du lycée technique Poaty-Bernard, série BG (la Grande famille), s'engage à poursuivre son soutien aux mamans tout au long de l'année. Elle prévoit d'organiser des événements réguliers, des ateliers de formation et des programmes de sensibilisation pour répondre aux besoins spécifiques des femmes enceintes et des nouvelles mamans.

« Maman pour la vie » est une initiative qui met en lumière l'importance de la maternité et célèbre le rôle crucial des femmes dans la société. En offrant un soutien holistique et complet aux mamans, l'événement contribue à améliorer la santé maternelle et infantile ainsi qu' à créer un environnement plus favorable pour les familles.