Afrique: Journée du 8 mars - António Guterres salue les résultats obtenus dans la lutte pour l'égalité

A l'occasion du 8 mars, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a publié un message rendu par le représentant résident du Fonds des Nations unies pour la population, Victor Rokoto, qui a effectué le déplacement de Kinkala, chef-lieu du département du Pool, où il a assisté au défilé organisé pour la circonstance.

Dans son message, le secrétaire général des Nations unies a plaidé pour une accélération des progrès en matière de droits et d'égalité juridique. Pour les Nations unies, les femmes et les filles ont réalisé « des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Pourtant, elles se heurtent à d'immenses obstacles ».

Sur le terrain, on observe que « des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice et à la discrimination, tandis que l'épidémie persistante de violence à l'égard des femmes reste une honte pour l'humanité ».

« Notre monde porte encore les stigmates de millénaires de rapports de force dominés par les hommes. Et les progrès sont remis en cause, avec des réactions virulentes contre les droits des femmes. Au rythme actuel, l'égalité juridique ne sera pas atteinte avant trois cents ans. Nous devons avancer beaucoup plus rapidement », a précisé António Guterres.

En cette Journée internationale des femmes, les Nations unies ont déclaré être aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits, et se sont engagées à accélérer les progrès. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, « nous rappelle que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table », a indiqué le secrétaire général.

Sur ce, les Nations unies invitent à soutenir les organisations de femmes qui sont en première ligne de ce combat, à investir dans des programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle de premier plan des femmes dans l'économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et l'action climatique. Pour cela, « il faut débloquer le financement du développement durable, afin que les pays disposent des fonds nécessaires pour investir en faveur des femmes et des filles ».

« Nous devons également augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les entreprises, la finance, les banques centrales et les ministères des finances. Cela peut contribuer à stimuler les investissements dans des politiques et des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles », a assuré le secrétaire général des Nations unies, pour qui les droits des femmes constituent « un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Ils sont bénéfiques pour nous toutes et tous ». A cet effet, les Nations unies ont appelé à prendre « des mesures urgentes pour en faire une réalité ».