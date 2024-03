Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Les femmes de Poto-Poto I appelées à une prise de conscience

Le député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérald Bokilo, au cours de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, a invité la gent féminine à saisir les opportunités qui se présentent à elle afin de jouer pleinement son rôle dans la société.

Le député Bokilo a réuni plusieurs femmes et jeunes filles des quartiers 31 et 32 en un seul endroit pour passer de bons moments conviviaux ensemble. Un grand moment d'exhortation pour une prise de conscience des femmes qui ont, ensuite, suivi un film retraçant la genèse de cette journée devenue au fil du temps le symbole du combat pour leur libération mais également un repère pour faire un bilan sur leur situation et leur participation à la vie politique, économique et sociale. « N'ayez pas peur, depuis le commencement de l'humanité, la femme a toujours été au coeur du développement social. La femme est incontournable à tous les niveaux de l'évolution de l'humanité. A vous de ne pas vous laisser faire, saisissez les opportunités qui se présentent à vous », a appelé Rick Gérald Bokilo.

En effet, la 114e journée internationale de la femme a été célébrée au plan mondial sur le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Selon le député de Poto-Poto I, la matérialisation de ce thème doit forcément requérir une action commune tendant à promouvoir des investissements en faveur des femmes, car il s'agit d'une question de droits humains nécessitant la mise en oeuvre des financements innovants tenant compte du genre.

Concernant le thème national « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes », il a rappelé que le Congo est un des rares pays au monde où les droits des femmes sont garantis et bien protégés par la loi, notamment la Constitution. « Notre thème national de cette année est en parfaite symbiose avec les plaidoyers au niveau international. En effet, l'autonomisation de la femme congolaise doit consister à renforcer ses compétences au niveau de la vie courante, professionnelle et financière afin d'éliminer tous les obstacles à leur inclusion sociale, politique et économique dans l'optique de l'atteinte de l'objectif de l'égalité des sexes », a-t-il indiqué.

Partager équitablement les responsabilités au sein du couple

En dépit des avancées significatives accomplies par le Congo en matière de garantie des droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille ainsi que de leur autonomisation, il reste encore du chemin à parcourir pour promouvoir le statut de la femme au regard des préjugés socioculturels inhérents à la société et de l'égalité entre homme et femme. Ainsi, pour changer cette considération erronée du statut de la femme, Rick Bokilo pense que la responsabilité de tous est interpellée, surtout celle de la gent féminine à faire bouger les choses.

« Toutefois, notre souhait est que l'autonomisation de la femme, fondée sur l'égalité des sexes dans notre pays, puisse prendre en compte l'aspect du partage équitable des responsabilités au sein du couple afin d'améliorer leur statut au sein de leur famille et de leur environnement », a-t-il suggéré. Elle a précisé que le 8 mars ne devrait pas être seulement la fête des pagnes et de jouissance, mais un repère important pour faire le bilan des victoires acquises et des échecs sur le chemin de la lutte pour l'éradication des injustices et des violences faites à l'égard des femmes.

Rick Gérald Bokilo a, enfin, interpellé l'exécutif sur la mise en oeuvre des actions visant la réalisation de l'objectif d'égalité des sexes pour l'autonomisation des femmes congolaises, à travers, entre autres, l'adoption des politiques nationales de protection sociale et d'émancipation de la femme et de la jeune fille. « J'exhorte le gouvernement, pour l'avenir, à adopter des budgets qui prennent en compte la dimension genre et qui mettent l'accent sur l'autonomisation de la femme », a-t-il conclu.

Une rencontre inoubliable pour les femmes de Poto-Poto I qui ont eu des mots justes pour remercier leur député. « Félicitations à notre député, nous sommes vraiment ravies pour son geste qui n'est pas le premier. Il a toujours été à nos côtés, que le bon Dieu lui apporte encore grâce pour qu'il poursuive son élan de solidarité en faveur des femmes », c'est exprimée Leticia Konda.