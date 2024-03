Sénégal: Sédhiou - Célébration de la journée internationale des droits de la femme - Respect des droits, accès aux opportunités, migration irrégulière, les femmes alertent !

Le 8 mars, hier vendredi, a été célébré avec faste par les femmes de la région de Sédhiou, à l'exemple de la communauté internationale qui consacre cette date à la tribune des droits des femmes.

Sous l'autorité de Mme le ministre des Sénégalais de l'extérieur, Dr Annette Seck Ndiaye, par ailleurs présidente du Conseil départemental de Sédhiou, ces femmes ont épluché le thème générique retenu cette année, «Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme», sous différents angles. Le respect des droits, l'accès aux opportunités d'affaires et la lutte contre la migration irrégulière étaient les points saillants de cette journée.

Les femmes de Sédhiou ont fait de ce 8 mars leur journée, en l'occupant pleinement autour des problématiques sociales les plus actuelles et préoccupantes. Il s'agit notamment du respect de leurs droits, des principes d'égalité et d'équité, de l'accès au foncier et au financement en vue de leur autonomisation. Dr Annette Seck Ndiaye, la présidente du Conseil départemental de Sédhiou et ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, a engagé tous à la satisfaction des besoins de la femme et celle de Sédhiou en particulier.

«Créer des environnements favorables où les femmes peuvent exercer leurs droits, développer leurs compétences et contribuer pleinement à ma vie économique sociale et politique. De faciliter l'accès aux financements pour que chaque femme puisse bénéficier des fonds de développement et construire son avenir dans le monde des affaires libre de toute entrave», a-t-elle souligné à la cérémonie d'ouverture des travaux.

UNE FEMINISATION DES FLUX MIGRATOIRES, LA RESPONSABILITE DES FEMMES

En sa qualité de ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, d'une mère de famille tout court ayant posé le regard sur de sinistres embarcations, Dr Annette Seck Ndiaye a rappelé les rôles et responsabilités des femmes dans la lutte contre la migration irrégulière qui décime, dit-elle, des masses juvéniles. «Nous constatons une féminisation des flux migratoires irréguliers. Aussi, les femmes ne jouent-elles pas un rôle fondamental dans ce fléau car contribuant souvent à leur départ. C'est l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à toutes et à tous car la lutte contre l'émigration irrégulière doit être un effort collectif qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la société».

A cette même occasion, trois panels sont animés respectivement par Mme Diouf Mame Balla Kébé, la directrice du Centre de formation aux métiers de l'industrie, Mariama Diakhaté, élève en Seconde S et Aliou Diallo de Espace migration et développement, paix et cohésion sociale. De leur côté, Mme Ba Sokhna Ami Ka, la directrice régionale de la Famille de Sédhiou, Mme Souané Siré Biaye du bureau de la Migration BAOS et Mme Diaité, représentante du maire de Sédhiou, ont toutes porté le plaidoyer pour un accompagnement de proximité des femmes dans une démarche plus inclusive et durable. Enfin, le Conseil départemental de Sédhiou a octroyé aux femmes des équipements agricoles et des appareils mobiles d'échographie, le tout pour une valeur de 24 millions de FCFA.