Maroc: INDH - 91 projets et activités au profit des femmes à Sidi Slimane au cours de 2019-2023

Sidi Slimane — Un total de 91 projets et activités a été réalisé dans la province de Sidi Slimane par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au profit de plus de 61.000 femmes et filles au cours de la période 2019-2023.

Selon le bilan de la troisième phase des réalisations de l'INDH dans cette province, annoncé lors d'une rencontre de communication organisée, vendredi, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, et présidée par le gouverneur de la province de Sidi Slimane, Abdelmajid El Kyak, le coût de ces projets à caractère social et économique est estimé à 26 millions de dirhams (MDH), répartis en quatre programmes fondamentaux.

Dans le cadre du premier programme destiné à combler le déficit en infrastructures et services de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, près de 1.100 femmes et filles du milieu rural ont bénéficié de 4 projets relatifs principalement aux secteurs de la santé et de l'éducation et concernent les internats et les maternités.

Le deuxième programme vise l'accompagnement des personnes en situation de précarité, étant donné que plus de 2.600 femmes ont bénéficié de 26 activités et projets réalisés dans ce sens.

S'agissant du troisième programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, l'INDH a lancé une nouvelle génération d'initiatives, selon une approche ambitieuse qui s'appuie sur la logique du développement économique et humain durable. Ainsi, près d'un millier de jeunes femmes ont bénéficié de services d'accueil, d'écoute et d'orientation au niveau de la Plateforme des jeunes de Sidi Slimane.

%

De même, 68 jeunes femmes ont bénéficié de projets visant à soutenir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et à appuyer l'économie sociale et solidaire.

Quant au quatrième programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, l'INDH a accordé une attention particulière à cette catégorie à Sidi Slimane, depuis la petite enfance jusqu'à la jeunesse, notamment à la santé et la nutrition de la mère et de l'enfant.

Le bilan fait également état d'environ 57.450 femmes bénéficiaires des services fournis par les différents projets financés à cet égard dans la province, dont l'équipement des centres de santé et des dispensaires en matériel médical pour la santé maternelle et infantile, tels que des ambulances, des sacs de maternité pour les femmes et les nouveau-nés, et la création de maternités.

D'autre part, le secteur de l'éducation au niveau de la province a connu un saut qualitatif, dans la mesure où les projets visant à généraliser l'enseignement préscolaire dans les zones rurales de Sidi Slimane ont permis l'intégration de 84 éducatrices sur le marché de l'emploi au niveau de leurs zones géographiques, soit 54% des éducatrices recrutées dans 141 unités de l'enseignement préscolaire qui ont été ouvertes entre 2019 et 2023, bénéficiant à environ 4.273 filles âgées de 5 à 6 ans.

En ce qui concerne le soutien et l'épanouissement scolaires dans la même province, la lutte contre le décrochage scolaire en particulier, plus de 420 filles ont bénéficié de services d'hébergement dans différents internats, et d'autres relevant du monde rural ont aussi bénéficié du transport scolaire grâce à l'augmentation du nombre des bus.

De surcroît, plus de 1.200 élèves filles ont bénéficié de cours de soutien dans les matières de base comme le français et les mathématiques, notamment celles qui en ont besoin afin d'améliorer leur niveau et de les aider à réussir leur parcours scolaire.

Pour ce qui est de l'épanouissement scolaire, un centre dédié à cet effet a été créé et équipé, alors qu'un autre centre a été programmé selon des standards de qualité englobant diverses activités culturelles, sportives et artistiques dans le but de renforcer les compétences des élèves de la province de Sidi Slimane.