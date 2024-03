Cote d'Ivoire: Économie circulaire - Les élèves du lycée moderne de Cocody sensibilisés au concept

Sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux ; faire de l'école un acteur principal de la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ; favoriser un changement de comportement et le développement de compétences cruciales pour l'avenir. Tels étaient les objectifs de la cérémonie de lancement de l'éducation à l'économie circulaire au lycée moderne de Cocody, le 28 février 2024.

C'était en présence de l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Belliard ; d'une délégation venue de la région d'Île de France conduite par Anne-Louise Mesadieu, déléguée spéciale en charge du développement solidaire ; des représentants du Projet territoires engagés pour une économie circulaire opérationnelle (Teeco), ainsi que des représentants du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, des représentants du District d'Abidjan et de Mme le proviseur du lycée moderne de Cocody.

Jean-Christophe Belliard et Anne-Louise Mesadieu ont expliqué que l'économie circulaire est un système économique et environnemental qui vise à réduire le gaspillage des ressources naturelles. Tout en favorisant la réutilisation, le recyclage, et la régénération des produits en fin de vie, et inviter les apprenants au respect de la planète par l'acquisition des compétences en pensée critique, en résolution de problèmes et en prise de décision durable.

Kadidiata Badji, proviseur du lycée moderne de Cocody, a dit sa joie d'accueillir dans son établissement, ces illustres personnalités et leur a promis de non seulement s'approprier avec ses élèves ce concept nouveau, mais également de relever les défis environnementaux actuels et futurs.

Une émission radio visant à initier la transition vers une économie circulaire a été réalisée sur place et un outil de communication appelé radio box qui permettra de réaliser des podcasts a été remis à Mme le proviseur. Cet outil permettra aux élèves du lycée moderne de Cocody de communiquer entre eux mais aussi avec leurs camarades de la région d'Île de France.