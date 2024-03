Gabon: Zita Oligui Nguema - Un Catalyseur d'Espoir et de Progrès pour le pays

Dans une démarche novatrice et inclusive, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, émerge comme une championne de l'autonomisation des communautés locales, notamment des jeunes et des femmes, à travers des programmes d'Activités Génératrices de Revenus adaptés aux spécificités de chaque province. Sa vision audacieuse vise à revitaliser les régions intérieures et reculées, longtemps oubliées sur le plan économique.

Son engagement envers l'autonomisation et le développement durable suscite un enthousiasme sans précédent parmi la jeunesse gabonaise, qui voit en elle une alliée déterminée dans la lutte contre les disparités économiques et sociales. Jamais auparavant une Première Dame n'avait manifesté une telle volonté de redonner espoir aux communautés marginalisées de l'intérieur et de l'arrière-pays.

Avec l'appel vibrant des 70% de la population gabonaise à soutenir les initiatives visionnaires de la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, la Jeunesse gabonaise veut attirer l'attention et le soutien tant des partenaires nationaux qu'internationaux.

Son leadership inspirant et son engagement envers un Gabon prospère et inclusif aux côtés du Président de la Transition, Président de la République gabonaise, Chef de l'État, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, font d'elle une figure emblématique, prête à guider le pays vers un avenir radieux et équitable pour tous.