Cote d'Ivoire: Concours direct des attachés des greffes et parquets - Les conditions pour postuler

L'inscription pour le concours direct d'admission en 2025 au cycle de formation des greffes et parquets de l'école des greffes a démarré depuis le 1er mars et prendra fin le 21 avril 2024.

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier 2024, jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité, remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de ses fonctions et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection donnant droit à un congé de longue durée, et le candidat doit être titulaire d'un Deug 2 ou tout diplôme équivalent, délivré dans les conditions arrêtées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L'inscription se fait en ligne sur le site web de l'Institut national de formation judiciaire (Infj) : www.infj.ci. La visite médicale est prévue du 4 avril au 3 mai 2024, et le dépôt des dossiers de candidature du 10 avril au 31 mai 2024.

La liste des candidats autorisés à concourir sera publiée par affichage à l'Infj et sur le site web : www.infj.ci au plus tard l'avant-veille du début des épreuves écrites.