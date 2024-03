Angola: Clôture ce samedi du conseil consultatif du MINTTICS

Huambo (Angola) — Les travaux du II Conseil Consultatif du Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS) se poursuivent ce samedi, avec des approches autour du programme de restructuration et de modernisation des entreprises publiques.

Le point central de la réunion, qui se déroule depuis vendredi au Centre de formation des journalistes (CEFOJOR), dans la périphérie de la ville de Huambo, sous la direction du titulaire du portefeuille, Mário Augusto da Silva Oliveira, est la présentation du plan stratégique et des projets du MINTTICS, des programmes des sous-secteurs de la Communication Sociale et des Télécommunications et Technologies de l'Information.

Il comprend, outre l'approche du programme de restructuration, de modernisation et les défis des entreprises publiques du secteur, des réflexions sur les expériences et les défis de l'UNITEL, de la ZAP, de la DSTV et de la TV ZIMBO.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, a souligné l'importance du secteur dans la modernisation de l'économie angolaise.

Le gouvernant a affirmé que le secteur des télécommunications et technologies de l'information joue un rôle important dans la modernisation de l'économie angolaise, car il contribue directement et indirectement à sa croissance.

Participent à l'événement, qui se déroule sous la devise «Connecter et communiquer pour la citoyenneté», les secrétaires d'État du MINTTICS, les conseils d'administration des entreprises du secteur, les directeurs nationaux et directeurs généraux des institutions sous tutelle, les consultants, les directeurs des bureaux de communication institutionnelle, des attachés de presse, des directeurs des bureaux provinciaux de communication sociale et des associations partenaires.

Le premier Conseil consultatif a eu lieu en août 2021 à Luanda, la capitale du pays.