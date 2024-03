Angola: Huila choisit l'agro-industrie et les mines comme priorité dans les nouveaux pôles

Lubango (Angola) — Le secteur industriel a identifié l'agro-industrie et l'activité minière comme domaines d'investissement dans les deux municipalités qui accueilleront les nouveaux pôles industriels de la province de Huila, en fonction du potentiel productif de chaque région.

Il s'agit d'espaces identifiés dans les municipalités de Matala et Jamba, actuellement gérés par l'Institut de Développement Industriel et d'Innovation Technologique d'Angola (IDIIA), chargé de mettre en oeuvre la politique de l'Exécutif dans le domaine de la promotion et du développement des pôles et de l'activité industrielle. Il est sous tutelle du Ministère de l'Industrie et du Commerce.

La première zone se trouve dans la ville de Muquequete, à la périphérie de la municipalité de Matala et compte 170 hectares et la seconde dans la commune de Dongo, à Jamba, avec 400 hectares, qui attendent un financement pour installer des infrastructures de base pour attirer les investissements privés.

Abordant le sujet vendredi, dans cette ville, le chef du département de l'Industrie de Huíla, Mário Cláudio a déclaré que pour Matala, l'idée est de stimuler l'agro-industrie basée sur la production céréalière, en réunissant d'autres municipalités environnantes, comme Chicomba, Quipungo, entre autres.

Il a mentionné que l'agro-industrie pourrait être alimentaire et non alimentaire, la première pouvant inclure les jus, les confitures, le lait, la viande et ses dérivés, entre autres, tandis que la seconde composante, non alimentaire, serait orientée vers le savon, vêtements, chaussures et autres.

À Jamba, selon Mário Cláudio, en raison de sa spécificité, l'accent est mis sur un pôle industriel minier et le chemin de fer de Moçâmedes, qui faciliterait le processus de transport vers d'autres régions du pays.

Il a indiqué que ces zones ont déjà reçu la visite des techniciens de l'IDIIA, qui ont réalisé une nouvelle topographie et évalué si les espaces ont été effectivement accordés à cet effet par le Gouvernorat provincial et les administrations municipales concernées.

Les deux municipalités se distinguent dans l'équilibre économique de la province, Matala étant la deuxième plus active, après Lubango, avec 355 mille 956 habitants et Jamba possède les plus grandes réserves de fer du pays, en plus des gisements d'or.

Le Bureau provincial de développement économique intégré de Huila contrôle actuellement 463 unités industrielles, dont 353 sont fonctionnelles, 36 sont paralysées et 74 sont en phase de mise en oeuvre.