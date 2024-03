Angola: Le ministre met en avant les télécommunications dans la modernisation de l'économie angolaise

Huambo (Angola) — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, a souligné vendredi, dans la ville de Huambo, chef-lieu de la province du même nom, l'importance du secteur dans la modernisation de l'économie angolaise.

Le gouvernant, qui intervenait à l'ouverture du II Conseil Consultatif du MINTTICS, qui se déroule jusqu'à ce samedi, sous le thème "Connecter et Communiquer pour la Citoyenneté", a souligné que le secteur des télécommunications et des technologies de l'information joue un rôle important dans la modernisation de l'économie angolaise, car il contribue directement et indirectement à sa croissance.

Dans ce domaine, a-t-il dit, le secteur continuera à développer des actions et des projets en vue d'étendre les infrastructures, pour permettre une augmentation des niveaux d'alphabétisation et des services numériques, ainsi que pour assurer une transformation numérique continue.

Mário Oliveira a évoqué l'expansion du réseau national à haut débit en fibre optique, le projet « Centre national de données », l'installation d'une académie de cyber-sécurité, l'expansion du réseau de stations météorologiques, entre autres.

Le ministre estimé que l'impact transversal des technologies de l'information et de la communication se fait sentir, tant dans l'amélioration de services administratifs publics plus efficaces que dans une économie plus dynamique, dans laquelle les niveaux croissants de connectivité multiplient les opportunités d'entrepreneuriat et d'innovation parmi les services.

Il a rappelé que les indicateurs actuels du marché montrent que le pays compte près de 26 millions d'utilisateurs de services mobiles et 11 millions d'internautes, ce qui représente 76 pour cent.

Mário Oliveira a ajouté que 33 pour cent de ces services de réseau de base représentent près de 30 millions de kilomètres de câbles terrestres à fibres optiques installés, tandis que quatre millions de câbles sous-marins internationaux sont amarrés en Angola.

Il a souligné que le secteur vise à développer une industrie compétitive des technologies de l'information et de la communication, qui stimule l'innovation au profit de la société angolaise, grâce à l'utilisation accrue d'Internet et des services numériques par la population.

En ce sens, le ministre a indiqué que le projet « Conecta Angola », lancé en 2022, dans la commune de Belo Horizonte, municipalité de Cunhinha, province de Bié, est déjà présent dans d'autres zones du pays, comme Cuando Cubango, Lunda. -Norte et Lunda-Sul, avec une couverture de 20 mille habitants.