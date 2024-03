Angola: Demarte Pena ne parvient pas à défendre son titre mondial de MMA

Luanda — L'Angolais Demarte Pena n'a pas réussi à défendre, vendredi soir, son titre mondial d'arts martiaux mixtes (MMA), à Paris, en France, après défaite lors de la 12ème édition d'ARES Fighting Championship.

Le champion angolais a perdu contre le britannique Louis Lee Scott, par UD (décision unanime) des trois juges de la lutte.

Sur les réseaux sociaux, Demarte Pena a déploré le fait qu'il n'ait pas atteint son objectif de reconquérir le trophée, dans un combat au cours duquel il a subi une blessure musculaire.

« Désolé la famille, je me suis blessé au muscle du bras et c'était difficile de faire plus. Je pensais avoir gagné les trois premiers tours, mais mon adversaire est un grand combattant", a-t-il souligné.

Il convient de noter que, malgré la défaite, Demarte Pena a empoché une valeur monétaire de 10 mille euros. Environ neuf millions de Kwanzas.

Le combat s'est déroulé en huit rounds, pour défendre le titre qu'il a remporté le 17 février 2023, en battant, également en France, le combattant algérien Elias Boudegzadame.

A 34 ans, The Wolf (Le Loup), comme on l'appelle dans le sport, affiche un bilan de 14 victoires, désormais deux défaites et zéro nul. Son adversaire Louis Lee Scott, 24 ans, compte désormais huit victoires, zéro défaite et zéro nul.

Le combattant est l'un des meilleurs en MMA au monde. Par exemple, il a également détenu titre mondial de « Extreme Fighting Championship Worldwide».