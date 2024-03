Angola: Un expert suggère une harmonisation de la communication numérique de l'Exécutif

Huambo (Angola) — L'orateur du panel « Communication numérique et harmonisation des plateformes de communication sur Internet » du IIe Conseil consultatif du MINTTICS, Geraldo Quiala, a suggéré l'adoption de mécanismes et d'exigences essentiels pour harmoniser, élargir, renforcer et rendre plus efficace. la communication de l'Exécutif sur les plateformes numériques.

Egalement directeur du quotien angolais « Jornal de Angola » On-line, le responsable a aussi dit que le Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, en tant que responsable de la coordination de la Communication Institutionnelle de l'Exécutif, peut aider à la mise en oeuvre du drapeau numérique du pays, le domaine AO, dans tous les sites Internet des missions diplomatiques du pays, ainsi qu'en intensifiant sa présence dans l'environnement, à travers des portails et des pages sur les réseaux sociaux.

Geraldo Quiala a indiqué que cette stratégie éviterait la vulnérabilité des plates-formes institutionnelles existantes, à une époque où la communication a surmonté les barrières traditionnelles d'un « appendice » au processus de gestion et doit aujourd'hui être au premier plan, dans une position proéminente dans l'organigramme.

Au cours de l'approche, le spécialiste de la communication et du multimédia a rappelé que les TIC ont changé la façon dont les personnes et les organisations interagissent, car elles ont un impact sur le développement et la croissance sociale, économique et culturelle de chacun.

Il a souligné que ces actions peuvent contribuer à améliorer la compréhension positive des actes de gouvernance, à sensibiliser, former et impliquer le public, augmentant ainsi l'attraction et la diffusion des opportunités d'investissement.

Cette position, selon l'expert, augmenterait la coordination de l'action communicative de l'Exécutif, générant de l'empathie et de la crédibilité pour les institutions de l'État, parmi le public de relations et d'intérêt.

« Il est nécessaire de créer un espace d'interaction et de renforcer la démocratie, en surveillant la perception des internautes, en plus d'identifier la réputation de l'image de l'organe dans la société, à travers le contrôle des contenus publiés », a-t-il souligné.

Geraldo Quiala, qui parlait aux attachés de presse des Missions angolaises à l'étranger, en marge de l'événement qui se déroule depuis vendredi, dans la ville de Huambo, sous le thème "Connecter et communiquer pour la citoyenneté", a affirmé qu'il est possible d'aligner les stratégies gouvernementales sur les désirs et les attentes des citoyens.

Actuellement, a-t-il souligné, les sites Web et les réseaux sociaux, en particulier, offrent des conditions idéales pour la communication, car les organisations peuvent entrer en contact avec des individus sur des sujets d'intérêt commun.

Il a réitéré que les systèmes de gestion intégrés, les pages et les portails d'entreprise sur le Web et l'intranet sont des moyens courants de fonctionnement, de connexion et d'expression d'une institution avec différents publics.

Il a ajouté que la rapidité de l'innovation numérique et les différences d'absorption et de mise en oeuvre exigent que les organisations et les professionnels de la communication adoptent de nouvelles positions et connaissances, ainsi que beaucoup de flexibilité et de créativité dans la planification et la gestion des processus de communication.

Il a dit que tout se résumait à atteindre les citoyens à travers différents canaux, en surmontant les barrières de temps et d'espace, sur la base de l'amélioration de l'image et de la réputation, en plus d'une plus grande diffusion des services gouvernementaux et du développement de nouvelles possibilités et opportunités.

« Aujourd'hui, les gens passent des heures à surfer sur Internet à la recherche d'informations, de connaissances, de plaisir, de relations et de consommation. Il est essentiel d'être présent sur les réseaux sociaux, de fournir du contenu et d'offrir des canaux d'interaction et de dialogue », a conclu Geraldo Quiala.