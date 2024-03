Congo-Brazzaville: Célébration au Congo des onze ans de la mort du commandant Hugo Chavez

La cérémonie commémorant les onze ans de la disparition de l'ancien président vénézuélien, le commandant Hugo Chavez, a eu lieu à la Maison russe (ex-Centre culturel russe) de Brazzaville, sous les auspices de l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Congo, Anibal Marquez Munoz.

Mars 2013- mars 2024, onze ans que disparaissait l'ancien président vénézuélien, Hugo Chavez. Pour honorer sa mémoire, une journée culturelle a été organisée à la Maison russe par l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela. Cette cérémonie à laquelle ont pris part quelques membres du Parti congolais du travail, les élèves du lycée Joseph-Chaminade et bien d'autres personnalités a permis aux Vénézuéliens en poste au Congo de se souvenir du commandant Hugo Chavez, de son apport multiforme dans le développement et l'épanouissement de la République bolivarienne du Venezuela. Une vidéo retraçant la vie et le témoignage sur le commandant Hugo Chavez a été projetée. Les participants ont été édifiés sur l'histoire du Venezuela, son peuple et son libérateur.

Le premier secrétaire de l'ambassade du Venezuela au Congo, David Aponcio, a dans son intervention fait des éloges sur le commandant Hugo Chavez au regard de son sens élevé, son dévouement, son idéologie et surtout son héritage pour le peuple vénézuélien. Pour ce dernier, le commandant Hugo Chavez s'est distingué dans la société. C'est un libérateur, mieux un modèle à suivre pour le peuple africain.

Pour sa part, l'ambassadeur du Venezuela, Anibal Marquez Munoz, s'est dit satisfait de voir la jeunesse congolaise impliquée dans l'histoire de son pays et de son peuple, avant de formuler le voeu de voir Brazzaville se doter d'une école, mieux d'une faculté spécialisée en pétrole et gaz. Pour le diplomate, l'expertise et l'expérience du gouvernement vénézuélien et de l'université vénézuélienne du pétrole seront disponibles. Ce sujet a déjà fait l'objet d'échanges avec les responsables de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso de Kintélé.

Le peuple vénézuélien, a renchéri Anibal Marquez Munoz, est descendant du royaume Kongo. « Nos ancêtres ont été déportés par les colons pendant le trafic triangulaire. La langue portugaise à notre égard est une imposition par les colons pour se procurer nos minerais. Par ma voix, l'ambassade du Venezuela entend entreprendre plusieurs projets sur le territoire national du Congo, parmi lesquels la mission de santé, de langue, d'éducation et de bien d'autres. Notre but est aussi de voir notre peuple parler plusieurs langues (français, anglais, portugais, arabe ...). Le peuple congolais et le peuple vénézuélien sont un seul homme et nous avons beaucoup de points en commun », a indiqué le diplomate.

Anibal Marquez Munoz a rappelé que l'ambassade est en train de mettre sur pied un programme de formation et de renforcement des capacités des jeunes congolais en langue espagnole latino-américaine. Ce projet est suivi et réalisé à travers des relations inter universités. « Notre expertise est toujours disponible pour immortaliser la vision d'un grand homme à qui nous rendons hommage en ce jour marquant les onze ans de sa mort. Le commandant Hugo Chavez est une personnalité qui s'est distinguée dans son parcours politique. Il a fait beaucoup de choses pour son pays et pour le continent africain. C'est donc un modèle pour les gouvernements », a signifié l'ambassadeur du Venezuela au Congo.