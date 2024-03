Afrique: Est-ce vrai que c'est vrai?

Cette question un brin rébarbative devrait, tout compte fait, accompagner le regard que l'on porte sur les informations relayées au quotidien par les réseaux sociaux.

Elle place les médias traditionnels dans l'obligation non pas de prendre le parti du démenti systématique mais de remplir avec plus de professionnalisme encore le métier d'informer qu'ils ont appris parfois pendant de longues années. La base irréfragable de celui-ci étant toujours de répondre aux questions : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Bien sûr le temps passe vite, et l'information est une denrée hautement périssable. D'où la boulimie dont chacun de nous fait preuve devant son smartphone. On reçoit une information, on la consomme, parfois au tiers, parfois pas du tout tant le flux est incroyablement abondant, on la transfère ensuite à ses correspondants avec le sentiment de leur rendre service, de les prévenir d'un danger imminent qui les guette s'ils ne sont pas au parfum de ce qui se passe, parfois aussi de les distraire.

En général le document reçu est signalé " transféré plusieurs fois " eh bien ! on l'achemine vers sa ou ses plateformes constituées. L'information n'attend pas ? C'est bien vrai mais la bonne information se soucie toujours de son petit temps d'attente qui est au moins de savoir si ce qu'il me revient comme fait est vérifiable. Or sur ce point, l'abondance des contenus des réseaux sociaux contre laquelle aucune autre source d'information ne peut lutter s'effondre souvent assez vite.

Il est impossible aujourd'hui, et même contreproductif, de chercher à endiguer les réseaux sociaux. La précaution pour le consommateur réside certainement dans sa capacité à discerner, à s'interroger sur la nature de l'information apprise, l'identité des acteurs impliqués, les lieux et les circonstances de son déroulement. En revanche, devenu le compagnon idéal de la société moderne, le téléphone portable n'arrêtera pas de rendre service. A condition qu'il ne la prenne en otage, car il en a les ressorts.