Cameroun: École maternelle de la cité verte - Devis Epassy visite la clôture construite par ses soins

Le Lion indomptable, Devis Epassy par ailleurs président de la Fondation Devis Epassy, a fait le tour du propriétaire ce 7 mars dans le campus des écoles maternelles groupe A et B, logées dans la même enseigne. Le gardien de l'équipe de football du Cameroun est allé dans ces écoles toucher du doigt les travaux de la clôture construite par ses soins et qui avait été réceptionnée le 11 janvier dernier.

Comme lors de la cérémonie de réception, Devis Epassy s'est honoré par la présence du maire de la commune de Yaoundé 2, Yannick Martial Ayissi Eloundou. Étaient aussi présents à cette brève cérémonie, la vice présidente de la Fondation Devis Epassy, Leonie Bwemba ; le père de l'international camerounais, Rogers Epassy ; les directrices des écoles maternelle groupe A et B, respectivement Gisèle Bakena et Antoinette Nang Mindja ; les personnels et les élèves.

Il est environ 11 heures quand le donateur et sa délégation arrivent dans l'enceinte des écoles. Une haie d'honneur est formée par le personnel et les élèves qui lui réservent un standing ovation. Sans répit, les enfants ont enchaîné avec des chansons de bienvenu à leur « parrain » qui n'arrêtait lui aussi de sourire et de prendre des vidéos à l'aide de son téléphone.

Ouvrant le bal des allocations, le maire a rappelé le contexte du don de Devis. Une pluie torrentielle avait détruit toute la clôture. Prises de panique, les deux directrices ont porté un plaidoyer auprès du maire qui à son tour a mené un lobbying qui n'a pas rendu insensible le donateur. Il a lui a formulé ses voeux de réussite tout en lui demandant de continuer dans la même lancée. Des paroles « puissantes » qui ne sont pas allées dans les oreilles de sourd. Devis Epassy a pris l'engagement d'offrir des meilleures conditions d'apprentissage. Il déclare solennellement qu'il le fera non pas seulement pour des écoles de Yaoundé mais aussi des autres villes et villages du triangle national.

La cérémonie s'est achevée par des chants de remerciements à Devis. Des enfants ont été aussi testés sur leur niveau de culture générale. Des questions comme pourquoi ils sont là ou qui est Devis Epassy? Leurs réponses justes et à l'unisson ont impressionné toute l'assistance. Le sourire qui se lisait sur la figure du Lion montrait que son geste est arrivé à point nommé.