Afrique: L'ambassade du Maroc organise la 2ème édition du 'Salon de l'Entrepreneuriat Féminin Tanzanien'

Dar Es — Salaam - L'ambassade du Royaume du Maroc en Tanzanie a organisé, vendredi à Dar Es-Salaam, la deuxième édition du "Salon de l'entrepreneuriat féminin tanzanien.

Cet événement se veut une plateforme annuelle à travers laquelle l'ambassade du Royaume du Maroc promeut la croissance, la durabilité et la résilience des entreprises dirigées par les femmes tanzaniennes.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en République Unie de Tanzanie, Zakaria El Goumiri, qui a procédé à l'inauguration du Salon, a souligné le rôle essentiel des femmes entrepreneures dans le renforcement du tissu économique global, mettant en exergue les initiatives prises par SM le Roi Mohammed VI en faveur de l'équité, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles aussi bien au Maroc qu'en Afrique.

Le diplomate marocain a également salué la vision de la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, pour le progrès des droits des femmes, louant son engagement profond et constant pour leur participation effective dans les sphères politique et économique.

L'édition 2024 de ce Salon, qui a attiré 200 participants, a permis à 54 femmes entrepreneures tanzaniennes, gérant des micro, petites et moyennes entreprises de présenter leurs produits, services et idées commerciales, échanger avec des prestataires de services, des institutions gouvernementales et d'autres femmes entrepreneures et interagir avec des experts en techniques entrepreneuriales et commerciales.

Ont pris part à ce Salon, plusieurs représentants de haut niveau du gouvernement et du secteur privé tanzaniens, dont la Secrétaire exécutive du Conseil national pour l'émancipation économique (NEEC), Beng'i Mazana Issa, la présidente de la Chambre de commerce des femmes de Tanzanie (TWCC), Mercy Sila, et la Directrice du marketing de MeTL, l'un des plus grands conglomérats de Tanzanie Fatema Dewji.

Etaient également présents, des membres du corps diplomatique accrédité en Tanzanie, des représentants d'ONG, de bailleurs de fonds internationaux et d'associations des entreprises tanzaniennes.

Le Salon a été marqué par une participation notable d'entreprises marocaines établies en Tanzanie, dont OCP Africa, qui a mis en lumière ses initiatives en faveur des entreprises agricoles tanzaniennes, et particulièrement celles dirigées par des femmes.