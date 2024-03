Congo-Kinshasa: Guerre dans le Nord-Kivu - Emmanuel Lampaert plaide pour la protection des déplacés vulnérables

Emmanuel Lampaert, représentant pays de l'ONG Médecins sans frontières en RDC a plaidé pour la protection des camps de déplacés, à la suite de sa visite à Mwenga, Lushagala et Goma, au Nord-Kivu. Il déplore des conditions de vie précaires des déplacés de Goma en eau, hygiène, abris et nourritures et actions médicales et humanitaires.

Emmanuel Lampaert témoigne sur la présence des hommes armés près des camps de ces déplacés civils. Il fait appel au devoir de présence du Gouvernement et des humanitaires pour des réponses à la hauteur des besoins et à la protection et sécurité des patients, des femmes enceintes et des personnes vulnérables.

« Il faut que les nouvelles vagues de déplacés puissent bénéficier de standard minimum en termes de réponse lors d'un déplacement interne. Mais aussi il faut la protection des civils plus vulnérables, déplacés. Il ne faut pas que les lignes de défense soient aux abords de camps, au sein des plus vulnérables. La guerre se joue désormais aux abords des camps », a décrit Emmanuel Lampaert.