Congo-Kinshasa: JIF à Kinshasa - Les femmes prient pour la fin de la guerre dans l'Est du pays

Le ministère du Genre, Famille et Enfant a organisé le vendredi 8 mars en la cathédrale du Centenaire à Kinshasa, la journée commémorative dédiée aux droits de la femme sous le thème :« Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ».

L'objectif de cette manifestation était de prier pour la nation et contre la guerre injuste imposée par le Rwanda dans l'Est de la RDC.

Plusieurs femmes militaires, celles de la société civile, des agences et autres Fonds des Nations unies, celles des ONG et Fonds de solidarité y ont répondu présentes.

Toutes ces femmes étaient habillées en noir, symbole de deuil en RDC, en mémoire de plusieurs femmes et jeunes filles tuées dans l'Est de la RDC à cause de la guerre menée par les rebelles du M23 et autres groupes armés, soutenus par le Rwanda.

Plusieurs dons ont été remis pour les personnes déplacées et autres vulnérables.

« Chacune et chacun d'entre nous, est issu du ventre d'une femme et a ce juste titre, nous devons célébrer la femme. Et pour ce jour particulier où nous sommes tous habillés en noir, où nous sommes en deuil, pour nos femmes, nos soeurs, nos mamans, nos filles qui souffrent particulièrement en République Démocratique du Congo », a expliqué le Premier ministre Jean Michel Sama.

Cette cérémonie a connu la présence du Représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'Onu, en RDC et Coordonnateur résident et Coordonnateur des opérations humanitaires , Bruno Lemarquis.