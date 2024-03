Congo-Kinshasa: Goma - En marge du 8 mars, All Stars invite les femmes à pratiquer le sport

En marge de la célébration de la journée internationale des droits de la femme le vendredi 8 mars, All stars, une structure qui fait la promotion des droits de la femme à travers les sports, a organisé un match de basketball de gala au stadium omnisports de Goma entre la sélection du Nord-Kivu et Chaux sport du Sud-Kivu.

L'objectif de cette rencontre sportive était de sensibiliser les femmes à pratiquer les sports.

Merveille Magendo, venue du Sud-Kivu, garde une image forte de la rencontre :

« Ce match symbolise l'unité qu'il y a entre les femmes de la RDC. Si possibilité il y avait, on aurait dû aller au-delà du Nord et Sud-Kivu uniquement. Je demande aux femmes de prendre courage. Qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules ».

Se mettant dans la peau des mères, avant cette rencontre, ces femmes sportives ont rendu visite aux enfants en rééducation à la prison de Munzenze .

« L'avant-midi, nous étions à la prison de Munzenze, après on est venu jouer notre match de gala. On leur a demandé de laisser, de quitter les groupes armés et de retourner à l'école », a expliqué la coach Mariam Mangayete.

La présidente de All star, Prudence Wagbi, veut que les femmes se sentent libres de pratiquer le sport :

« J'ai la façon dont les gens traitent les basketteuses dames. Ça m'a fait mal parce que j'ai grandi dans une communauté où les gens ne voient pas une femme faire le sport et réussir. Or, c'est ça l'objectif de All stars dames. Que les joueuses se donnent à fond ».