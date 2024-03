Congo-Kinshasa: Kindu - Lancement des consultations gratuites pour les femmes ayant des problèmes gynécologiques

Le centre hospitalier Lumbulumbu de la clinique Mapon de Kindu (Maniema), a lancé le vendredi 8 mars les consultations spécialisées gratuites en faveur des femmes souffrant des problèmes gynécologiques.

Selon le médecin directeur de cette structure, Dr Mbungu Mulaila, c'est une façon d'accompagner les femmes durant ce mois qui leur est dédié afin de leur permettre d'avoir accès aux soins de qualité.

« C'est la volonté de vouloir aider et d'offrir les soins de qualité à ces femmes qui anime la structure par son comité directeur et l'ensemble du personnel, parce que nous avons constaté que la plupart des femmes viennent consulter en retard pour les pathologies pour lesquelles elles pouvaient être prises en charge plus précocement sans avoir ni des complications, ni des séquelles pour la suite de leur vie », a-t-il expliqué.

« Le prix forfaitaire que nous avons décidé après évaluation c'est 200 dollars pour les cas des interventions concernant les myome, le kyste, l'appendicite et autres pathologies et ça couvre tout ce qui est nécessaire pour la prise en charge de la personne, de son admission à sa sortie c'est-à-dire l'acte chirurgical, les médicaments, l'hospitalisation, l'acte anesthésique ainsi que le kit anesthésique et le kit opératoire » , a-t-il ajouté.