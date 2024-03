Congo-Kinshasa: Lancement de la campagne « Tous contre la corruption et pour la réduction du train de vie des institutions »

La Synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC a lancé, ce samedi à Kinshasa, la campagne intitulée « Tous contre la corruption, pour la réduction du train de vie des institutions ».

Pour le porte-parole de cette structure, Jean-Bosco Puna, cette initiative vise à assainir le secteur des finances publiques du pays afin de renflouer les caisses de l'Etat.

Il est persuadé que cela fera que le Gouvernement de payer des salaires décents aux agents et fonctionnaires publics, appelés à participer au développement du pays.

« L'application d'une politique salariale ne peut être possible que si nous luttons contre la corruption et le détournement de fonds publics à tous les niveaux et la réduction du train de vie des institutions. Voici pourquoi, nous lançons la campagne dénommée tous contre la corruption et tous pour la réduction du train de vie des institutions. La Synergie des organisations syndicales et sociales demande au Président de la République de se referrer au barème du Président Kasa-Vubu qui donnait 300 USD à l'huissier et 3000 USD au secrétaire général (NLDR : de la fonction publique). Avec une volonté politique avérée, c'est possible de changer la vie de ses concitoyens », a fait savoir Jean-Bosco Punia.

Il a également souhaité que la structuration des rémunérations doit être transparente, cohérente et équitable.

Jean-Bosco Puna a en outre plaidé pour le paiement d'un barème salarial digne, offrant des avantages sociaux uniformes pour tous les cadres et agents de l'Etat.

La Synergie des organisations syndicales et sociales est composée des syndicats des enseignants, des médecins, des agents de carrière des services publics de l'Etat et autres.