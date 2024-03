Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'ONG Badilika accuse le M23 d'avoir commis 333 cas d'abus et violations des droits de l'homme en 2023

L'ONG-Badilika, une organisation de défense des droits de l'homme basée dans le territoire de Rutshuru a, dans un communique de presse publie le vendredi 8 mars à Goma (Nord-Kivu), noté que le M23 a commis 333 cas d'abus et violations des droits de l'homme en 2023. Cette organisation se dit scandalisée par l'ampleur des atteintes commises par les groupes armés locaux et les forces belligérantes dans les zones de combats dans les territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru.

« Au cours de cette année 2023, il a été rapporté 471 cas dont 447 abus commis par les groupes armés actifs dans la zone mais il y a eu aussi quelques violations des droits de l'homme. Il y a eu 24 viols perpétrés dans les zones de combat , c'est-à-dire dans le Rutshuru, le Masisi et Nyiragongo. Et pour ces 24 cas de viol, on retrouve 13 cas de femmes que nous avons documentés, 11 filles qui ont été violées. Il faut comprendre que le M23 a été, à lui seul , auteur de 333 cas de crimes documentés au cours de l'année 2023. Il y a eu 383 cas commis par des alliés des FARDC et aussi nous avons documenté 300 cas d'abus commis par les FDLR et 24 cas commis par les FARDC », a expliqué le coordonnateur de l'ONG Badilika, Patrick Kambale Nguka.

Pendant cette année 2023, il fallait comprendre que le viol des femmes et les jeunes filles a été développé comme une arme de guerre par des éléments de Adisimwa, ajoute-t-il.

Par ailleurs, le rapport de l'ONG Badilika n'a pas été confirmé par une autre source indépendante dans les territoires sous occupations de la rébellion du M23.