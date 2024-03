Ile Maurice: Quatre commissaires proposés par le Premier ministre - Commis chers au régime

Trois des quatre commissaires de la Financial Crimes Commission (FCC) proposés par le Premier ministre sont connus comme des proches du MSM. Une proximité qui s'étend jusqu'aux liens de parenté.

Loin d'être des nouveaux venus, ils ont déjà été propulsés à des postes de grandes responsabilités par le régime. De quoi faire bondir davantage l'opposition, qui a eu confirmation de la proposition de Navin Beekarry comme directeur de l'institution.

Jugdish Dev Phokeer: Permanent Secretary à la retraite et hyperactif

Dans la famille Phokeer, on demande le frérot. Jugdish Dev Phokeer n'est autre que le frère du speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, dont les expulsions et les déclarations sonores ont marqué les rangs de l'opposition.

Son frère, Jugdish Dev Phokeer, a gravi les échelons jusqu'à devenir Permanent Secretary (PS). Il a notamment exercé au ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance. Un parcours en forme de long fleuve tranquille ? Non. En avril 2016, Dev Phokeer, alors PS au ministère de la Technologie, de la communication et de l'innovation, est cité dans l'enquête entourant le recrutement de Youshreen Choomka, présidente de l'Independent Broadcasting Authority (IBA) comme directrice générale de cette même IBA.

Convoqué par l'Equal Opportunities Commission (EOC), il plaide un emploi du temps chargé et ne se présente pas devant l'EOC, un vendredi d'avril 2016. D'aucuns soulignent que la semaine suivante, les contrats des trois membres de la commission, dont le président Brian Glover, expirent. Effectivement, tard dans la soirée du 29 avril 2016, Brian Glover est révoqué en tant que président de l'EOC.

L'année 2016 est décidément mouvementée pour Jugdish Dev Phokeer. En mai 2016, il doit se démultiplier. Il occupe à la fois les fonctions d' Acting Chairman de l'IBA tout en présidant le conseil d'administration de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). Une situation qui fait tiquer dans le secteur de l'audiovisuel. D'aucuns s'inquiètent du conflit d'intérêts que cela représente d'être à la fois du côté du régulateur et de l'un des administrés de ce même régulateur.

Cette ambiguïté ne dure pas. Toujours en mai 2016, Jugdish Dev Phokeer est révoqué à la fois du board de l'IBA et du poste de président par intérim du board de la MBC.

Encore la même année 2016. Cette fois en décembre. Le conseil des ministres annonce les nominations de l'ancien juge Bushan Domah et de l'ancien PS Jugdish Dev Phokeer comme assesseurs de l'Integrity Reporting Board, qui a pour président Lord Nicholas Philips, un ancien président de la Cour suprême britannique. Mission de cette institution : combattre l'enrichissement illicite. Un document déposé au Parlement par le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance à la bibliothèque de l'Assemblée nationale révèle que, de décembre 2016 à fin avril 2021, les rémunérations du directeur de l' Integrity Reporting Services Agency (IRSA) et des membres de l'Integrity Reporting Board s'élèvent à environ Rs 75 millions. Alors que l'IRSA est jugée peu performante. L'IRSA est l'une des institutions qui seront avalées par la FCC. Logique que Jugdish Dev Phokeer poursuive sa carrière à la FCC ?

Narain Krishna Peerun : Services de renseignements en alerte

Narain Krishna Peerun a-t-il été nommé à la FCC parce qu'il était l'ancien directeur de la National Security Service (NSS, l'ex-National Intelligence Unit, NIU) ou parce qu'il est un proche des Jugnauth ? C'est la question que se posent plus d'un depuis que les noms des quatre commissaires ont été proposés en début de semaine.

Il est prévu que la FCC devrait utiliser des méthodes qui frisent l'espionnage des «suspects» : écoutes téléphoniques, surveillance visuelle et autres interceptions d'échanges sur Internet. Narain Krishna Peerun serait donc, selon plusieurs sources, l'homme idéal pour tout ce qui concerne au moins la surveillance des suspects.

Il faut noter que son fils Vikash Peerun est également proche du régime. Il a été nommé directeur de la National Insurance Company Ltd (NIC) en 2020. Auparavant, il avait été le candidat battu du MSM en 2019 au no 18 (Belle-Rose/ Quatre-Bornes). Il a aussi été responsable des enquêtes internes à la State Bank et il n'aurait, indique-t-on, «rien vu» d'anormal lorsque des prêts toxiques par milliards, à fonds perdus, ont été accordés notamment à NMC Healthcare en 2019. De plus, le même Vikash Peerun a été ancien directeur adjoint de l'ICAC de mai 2003 à juin 2006. La fille de Narain Krishna Peerun avait, elle, été nommée membre de l'Electoral Supervisory Commission (ESC) mais elle a dû démissionner quand son frère s'est porté candidat en 2019 pour l'Alliance Morisien.

Les autres protagonistes

L'avocat Abdool Carrim Namdarkhan a, quant à lui, été membre du conseil d'administration de la State Bank et du Credit Committee, qui aurait selon des sources bien renseignées, approuvé encore une fois des prêts de 40 millions de dollars (Rs 1,7 milliard) à NMC Healthcare toujours en 2019. De Marie Claudine Josiane Lilette Paya, pour l'heure, on sait juste qu'elle était l'ancienne Acting Deputy Registrar General.