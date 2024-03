Ile Maurice: Les membres de Stop Monkey Massacre dénoncent une arrestation injuste

Ils distribuaient des tracts le dimanche 3 mars contenant des informations sur le business de singes à Maurice. Les membres de Stop Monkey Massacre et Ivor Tan Yan avaient été arrêtés pour sédition. Aujourd'hui en liberté conditionnelle, ces derniers déplorent cette arrestation qu'ils jugent injuste. Ils ont tenu une conférence de presse durant la semaine au bureau d'Ivor Tan Yan à Tranquebar.

Mansa Daby de Stop Monkey Massacre a fait l'historique de cette journée, rappelant que la distribution de ces tracts avait un but informatif. «À un moment, quand on faisait la distribution de tracts, la police est venue et a saisi nos effets. On n'a pas compris la raison de cette agressivité», raconte Mansa Daby. Elle explique qu'à ce moment-là, Ivor Tan Yan et un autre jeune qui les soutenait ont suivi les policiers au poste de police pour récupérer leurs affaires et c'est là que les choses ont dégénéré.

«Letan nounn rod pran nou bann zafer lapolis inn dir nou ki nou an eta arestasion. Monn demann kifer ek zot pann kapav donn enn vre rezon. Zot dir akoz bann zafer relizion», explique Mansa Daby. Elle précise que ce n'est que quelques minutes après que la police les a informés qu'ils ont été arrêtés pour sédition. «Mo ti ena linpresion kan inn fini aret nou lerla inn rod rezon kifer.»

Raouf Khodaboccus souligne pour sa part qu'il porte à coeur ce combat pour sauver les singes. Il précise qu'il avait dénoncé six compagnies dans le passé pour trafic de singes et que rien n'avait été fait. «Ce n'est qu'à force de pression que le ministre Seeruttun a réagi», affirme Raouf Khodaboccus.