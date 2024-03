Burkina Faso: Centre-Est - Le capitaine Ibrahim Traoré invite les Forces combattantes à renforcer les initiatives pour leur sécurité et celle des populations

Au cours de son séjour dans la région du Centre-Est, les 7 et 8 mars 2024, le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré est allé féliciter et encourager les Forces de défense et de sécurité (FDS) à la garnison de Tenkodogo et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui contribuent à la lutte contre le terrorisme.

« Nous avons beaucoup de victoires. Nous sommes en pleine offensive actuellement. Mais il y a des situations qui entachent la guerre ; et je tenais à voir certaines positions pour m'enquérir de votre situation de défense », a indiqué le Chef de l'Etat aux forces combattantes de la région.

Le Chef suprême des forces armées nationales, tout en encourageant ces forces combattantes, a rappelé la nécessité de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Dans les localités jadis sous emprise terroriste, « grâce à vous, la vie a repris. Les gens travaillent et c'est une fierté », a soutenu le Capitaine Ibrahim Traoré.

Cependant, a-t-il précisé, « la guerre n'est pas encore finie »; il ne faut donc pas baisser la garde. Il faut plutôt redoubler de vigilance.

Le Président de la Transition a invité les VDP, leurs instructeurs et l'ensemble des forces combattantes de la région à renforcer leurs techniques et stratégies de protection, d'autodéfense et de défense.

Pour ce faire, les initiatives et le partage d'expériences au sein des différents groupes restent essentiels pour une action efficace. Le Chef de l'Etat a insisté pour que les forces combattantes se départissent de la paresse et que chaque élément joue sa partition. « Donc, fortifiez et combattez (...) C'est pour le peuple que vous êtes là », a-t-il rappelé.

Le Président de la Transition a dit être conscient des difficultés et des préoccupations diverses des différentes forces combattantes et a, alors, promis d'y apporter des solutions adéquates et diligentes.