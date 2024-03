Algérie: Coupe d'Algérie - L'ASO, tenant du titre, et le Paradou AC passent à la trappe

ALGER — Les matchs disputés vendredi, en ouverture des 16es de finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football ont réservé leur lot de surprises, dont les plus importantes ont été l'élimination du tenant du trophée, l'ASO Chlef, après sa défaite à domicile contre l'US Biskra (2-2/3-5 aux TAB), et celle du Paradou AC (3e de Ligue 1), qui s'est incliné (1-2) à domicile contre le MC Oran (14e).

Sur le papier, l'ASO et le PAC étaient donnés favoris, car les données d'avant-match leur semblaient favorables, mais finalement, la réalité du terrain en a voulu autrement.

L'ASO avait commencé par être menée (0-2), avant d'égaliser (2-2), donnant par la même occasion un semblant d'espoir à ses supporters, qu'elle pourrait renverser la vapeur et aller au bout. Mais les prolongations n'ont apporté aucun changement au tableau d'affichage et la séance de tirs au but a fini par sourire aux Zibans (3-5).

A Alger, c'est le Paradou AC qui avait ouvert le score, sur pénalty à la 78e, avant de se faire renverser par le MCO en toute fin de match (1-2), à la surprise générale, car très peu parmi l'assistance nombreuse s'attendaient à un tel retournement de situation, à seulement quelques encablures du coup de sifflet final, de surcroît de la part d'un mal-classé, qui lutte encore pour sa survie parmi l'élite.

De son côté, et malgré la différence de palier, l'USM Khenchela (Ligue 1) a souffert le martyr pour venir à bout du GC Mascara (Ligue 2). Il a d'ailleurs dû attendre les prolongations pour inscrire le but de la victoire et se qualifier sur le score de 3-2.

Idem pour le NA Hussein Dey, qui malgré l'avantage du terrain a terminé le temps règlementaire sur un score vierge, et a dû attendre la première mi-temps des prolongations pour prendre enfin le dessus sur le MO Constantine (1-0).

Les seuls clubs à avoir eu la tâche facile à l'occasion de ces 16es de finale sont l'USM Alger et l'ES Mostaganem, confrontés l'un comme l'autre à un adversaire de la Division Inter-régions.

L'ESM est allé s'imposer (1-3) chez l'IS Tighenif, alors que les Rouge et Noir se sont littéralement baladés contre le MB Rouissat réussissant un véritable festival offensif (8-0).

Les péripéties de ces 16es de finale se poursuivront samedi, avec en tête d'affiche le choc ES Sétif - CS Constantine, entre deux ténors de Ligue 1 Mobilis, sans oublier la chaude empoignade entre le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre, et l'AS Khroub, un pensionnaire de Ligue 2.

A suivre également les duels ES Ben Aknoun (Ligue 1) - ASM Oran (Ligue 2) et CA Batna - USM Annaba, deux équipes de la Ligue 2 amateur.

Les matchs de samedi seront également l'occasion pour les clubs de la Division Inter-régions, considérés comme les petits poucets de l'épreuve, notamment la JS Azazga, le CR Ben Badis, l'US Chaouia, le WA Tlemcen, le Hydra AC, le CR Zaouia et Bougaâ d'essayer de prolonger l'aventure.